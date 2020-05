Fadila Novalića, premierja Federacije Bosne in Hercegovine, ki obsega bošnjaško-hrvaški del države, so v četrtek aretirali zaradi suma vpletenosti v sporni nakup okoli sto ventilatorjev za hude bolnike s koronavirusno boleznijo v bolnišnicah v Sarajevu, Mostarju in Tuzli. Sporni sta zlasti cena in kakovost naprav.

Novalića so po mesecu dni preiskave pridržali potem, ko so mu zasegli telefon in z njim opravili pogovor v prostorih zvezne policije (SIPA). Poleg njega so pridržali tudi vodjo civilne zaščite v federaciji Fahrudina Solaka in lastnika podjetja Srebrna malina Fikreta Hodžića. Veliko o tem nakupu sto ventilatorjev iz Kitajske, vrednih 5,3 milijona evrov, a menda skoraj neuporabnih, pove že dejstvo, da je posel dobilo podjetje, registrirano za pridelavo sadja in zelenjave, ne pa za nabavo medicinske opreme. Njegov lastnik Fikret Hodžić je tudi nepomemben televizijski voditelj, sicer doma iz Srebrenice, ki se poskuša uveljaviti še s pridelavo malin. Z njim je pogodbo o nakupu ventilatorjev podpisal omenjeni vodja civilne zaščite Fahrudin Solak, ki trdi, da so jih naročili od podjetja, ki je edino zagotovilo, da bodo prispeli v zahtevanem roku. Podjetje je dovoljenje za uvoz ventilatorjev naknadno dobilo od agencije za zdravila.

Zdravniki so potem ocenili, da so ventilatorji slabe kakovosti, uporabni samo v nujnih primerih, njihova dejanska vrednost pa je trikrat manjša od tistega, kar so zanje plačali. Nekateri celo menijo, da so povsem neuporabni za intenzivno nego, za kar so jih kupili.

Trditve o političnem obračunu z Bošnjaki V muslimanski Stranki demokratične akcije (SDA) Bakirja Izetbegovića, ki ji pripada premier Novalić, so ogorčeni, ker med osumljenimi ni bosanskih Hrvatov, ki so imeli po navedbah SDA glavno vlogo pri nakupu ventilatorjev. »Gre za dobro premišljeno in koordinirano akcijo z vsemi elementi državnega udara, katere edini cilj je, da bi eliminirali premierja in SDA oziroma bošnjaški tabor ter da vodstvo (hrvaške) HDZ prevzame nadzor nad vlado in življenjem ljudi v federaciji,« pravijo v stranki. Izetbegović je po pridržanju Novalića od tožilstva zahteval, naj pride na dan z dokazi. »Prepričan sem, da dokazov ni in da jih ne bo. Gre samo za nadaljevanje napada na vodilne bošnjaške politike, ki se je začelo z imenovanjem Gordane Tadić za glavno tožilko BiH in z obtožnicami proti generalom vojske BiH,« je dejal Dario Lukić, glavni urednik med bosanskimi Hrvati priljubljenega mostarskega Dnevnega lista, pri svoji oceni dogajanja sicer pušča odprte vse možnosti, tudi da gre za zlorabo sodstva proti bošnjaškim politikom. »Tisto, kar vem, pa je, da je Sebija Izetbegović, direktorica sarajevskega kliničnega centra, prva v državi in na začetku pandemije ultimativno zahtevala, da se začasno odpravi zakon o javnih naročilih, kar je vlada federacije, verjetno po navodilih šefa SDA Bakirja Izetbegovića (ki je njen soprog), na koncu sprejela,« je za Dnevnik povedal Lukić. »Tako se lahko medicinsko opremo kupuje po skrajšanem postopku in z neposredno pogodbo. Sam sem takoj uvidel, da pandemija ne bo minila brez kriminala. Sicer pa so politične elite, tako bošnjaška, srbska kot hrvaška, že davno našle načine, da prek javnih naročil usmerjajo državni denar v zasebne žepe. Sam ne verjamem, da bi lahko Fadil Novalić, Fikret Hodžić in Fahrudin Solak sami organizirali posel z ventilatorji. A še veliko stvari je v tej aferi nejasnih in krivde trojici tožilstvo še ni dokazalo,« pravi Lukić.