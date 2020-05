Dvomesečnega športnega sna je naposled konec tudi v odbojkarskem klubu Calcit Volley. V drugi polovici maja ga je nadomestilo živahno dogajanje v klubskih pisarnah, kjer po četrtem državnem naslovu njihovih odbojkaric in neizpolnjenih pričakovanjih odbojkarjev že snujejo načrte za prihodnjo sezono. Klub ob Kamniški Bistrici v zadnjih dneh tako podaljšuje pogodbe z najpomembnejšimi igralci in igralkami, v svoje vrste vabi nove, po spremembah pa so posegli tudi na položaju stroke. Tako je vodenje ženskega ustroja od Gregorja Rozmana prevzel njegov pomočnik Aljoša Jemec, pri moških pa je Gašperja Ribiča nasledil Gregor Jerončič.

»Na prvi pogled se menjava pri dekletih ne zdi logična, saj smo bili z Gregorjem Rozmanom zelo zadovoljni in običajno se trenerja, ki dobro dela, ne menja. A eden od razlogov, da je prišlo do zamenjave, je, da je z ekipo že zelo dolgo in je pri nekaterih igralkah prišlo do zasičenosti. Drugače je pri moških, kjer smo v zelo kratkem času zamenjali že tretjega trenerja. Vzrok za menjavo ni to, da ne bi bili zadovoljni z Gašperjem Ribičem, temveč da stremimo k temu, da želimo biti čim bolj profesionalno moštvo. Gašper zaradi obveznosti v šoli ne more biti stalno prisoten in to je bil glavni razlog,« je pojasnil predsednik Calcit Volleyja Gregor Hribar, obenem pa poudaril, da oba nekdanja stratega ostajata v klubu kot pomoč pri drugih zadolžitvah.

Vračanje v stare tirnice sicer ne poteka brez težav. Eno večjih predstavlja organizacija treningov, saj vrata športnih kompleksov v Kamniku kljub sproščanju ukrepov zaradi pandemije koronavirusa za zdaj ostajajo zaprta. »Žal je bil Kamnik prvi, ki je zaprl dvorane in jih še vedno ni odprl. Na srečo imamo zunanje asfaltno igrišče in dve igrišči za odbojko na mivki. Medtem ko nekateri klubi že trenirajo v svojih dvoranah, smo mi vse klubske selekcije nad 18 let morali preseliti na zunanja igrišča,« je nad tegobami, ki so se še nedolgo tega zdele nepredstavljive, potarnal Hribar.

Nova realnost kluba je tudi krčenje stroškov za prihodnjo sezono. Zaradi strahu pred gospodarsko krizo so jim nekateri pokrovitelji že odtegnili finančno podporo, na bilanco kluba je vplivala tudi predčasno zaključena letošnja sezona. »Calcit ostaja naš glavni sponzor in nas še vedno podpira. Tudi zaradi tega velikega vpliva na naše finance to ne bo imelo. Verjamem, da minusa zaradi tega ne bomo pridelali, bodo pa prihodki nižji za od 30.000 do 50.000 evrov. A bodo tudi stroški nižji,« je zatrdil Hribar, ki je še oktobra lani razpolagal z rekordnim proračunom v višini enega milijona evrov. »Čeprav je za prihodnjo sezono veliko odprtih vprašanj, krčenja klubskega kadra ne predvidevamo. Bolj kot finančna stiska nas skrbi prostorska, saj zaradi te ne moremo širiti števila članov v mlajših kategorijah,« je še pristavil Hribar.