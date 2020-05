Ulica Reber, po kateri poteka pot na Ljubljanski grad, ki povezuje Gornji trg in Mačjo stezo, bo do konca junija zaprta zaradi gradbenih del. V okviru prenove bodo zamenjati tlakovce, temeljito obnoviti dotrajano stopnišče in poškodovan oporni zid na zahodnem delu ulice, ki vodi do hiše na naslovu Reber 3. Stopnišče, ki vodi do Mačje steze, je bilo doslej zavarovano z leseno konstrukcijo. Celotna prenova bo stala 592.400 evrov, celotna obnova pa bo trajala osem mesecev. vbr