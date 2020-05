Čeprav je Sonyjeva naprava zv-1 videti kot kompakten fotoaparat in ga tudi na njihovi spletni strani najdete med fotoaparati, gre v resnici za kamero, ki je namenjena predvsem snemanju videovsebin. Podjetje jo je razvilo za potrebe vlogerjev in drugih ustvarjalcev videovsebin, ki za svoje delo potrebujejo kompaktno in prenosno napravo, še posebej prilagojeno za snemanje oseb in predmetov. Videokamera zv-1 tehta približno 294 gramov in meri 105,5 × 60 × 43,5 milimetra. Gre za prvo Sonyjevo kompaktno videokamero z vrtljivim zaslonom LCD na dotik, ki se odpira na stran. Poleg tega omogoča ustvarjalcem, da poenostavijo svojo opremo, saj zaradi večvmesniškega nastavka za dodatne mikrofone ne potrebujejo dodatnih nosilcev. Kamera zv-1 lahko snema v ločljivosti do 4K, v Evropi pa jo pričakujemo junija s ceno okoli 800 evrov.

Kamera zv-1 je v resnici zelo podobna Sonyjevemu kompaktnemu fotoaparatu rx100 vii. Podobnosti niso zgolj površinske, temveč se skrivajo tudi v notranjosti ohišja. Napravi si delita tipalo za sliko CMOS exmor RS tipa 1.0 z ločljivostjo 20,1 milijona pik (MP) in procesor bionz x, se pa razlikujeta po objektivu, največji možni povečavi in možnih širinah zaslonke. Pri zv-1 tako manjkajo nekatere premijske komponente skoraj dvakrat dražjega rx100 vii, so pa pri zv-1 bistveno olajšali uporabniško izkušnjo. Med drugim s posebnimi in enostavno dostopnimi nastavitvami, ki zmogljivosti naprave ukrojijo za specifične situacije, v katerih se pogosto znajdejo vlogerji. Vse nastavitve bi sicer lahko dosegli tudi ročno, a bi za to potrebovali bistveno več časa in znanja.

Prilagojena preprostemu vloganju Med posebnimi nastavitvami denimo najdemo možnost za zameglitev ozadja, ki vso pozornost posveti osebi pred kamero. Poleg tega je mogoče hitro preklapljati med intenzivnostjo zameglitve, ne da bi pri tem izgubili ostrino izostrene osebe. Gumb za preklop je nameščen na vrhu kamere, kjer je zlahka dostopen in omogoča preprosto upravljanje tudi med snemanjem samega sebe. Ker mnogi vlogerji ne snemajo zgolj sebe, temveč se ukvarjajo tudi s predstavitvami predmetov, so se pri Sonyju lotili tudi tega. Med pogostejše nadležne pripetljaje ob snemanju vlogov sodijo trenutki, ko kamera noče izostriti predmeta, ki ga želimo podrobneje predstaviti. Sodobne napredne kamere so namreč navajene izostriti obraze, zato tudi ob približevanju predmetov pred objektiv pozornost trmasto ohranjajo na obrazu. Mnogi si ob tem pomagajo tako, da za izpostavljeni predmet nastavijo dlan, kar kamero naposled prepriča k preusmeritvi pozornosti. Kamera zv-1 ta problem rešuje s posebno nastavitvijo, ki izklopi ostrenje izključno obraza in omogoči hitro in gladko prehajanje ostrine z osebe pred kamero na predmet, ki ga približamo objektivu. Kdor vseeno želi vso pozornost zase tudi med gibanjem, bo še vedno prišel na račun s pomočjo tehnologije samodejnega ostrenja, ki jo je Sony razvil za fotoaparate serij alpha in rx. Ta omogoča zaklepanje ostrenja na osebo ter natančno in hitro sledenje njenemu gibanju med snemanjem. V okoljih, kjer je veliko dogajanja, prideta na pomoč tudi samodejno ostrenje oči ali preklapljanje ostrenja med več osebami. Ob tem je po potrebi mogoče nastaviti tudi hitrost samodejnega ostrenja in občutljivost sledenja.