Martin Scorsese s kratkim filmom o tesnobi med karanteno

Hollywoodski režiser Martin Scrosese je v domači karanteni posnel kratki film o svojih izkušnjah med pandemijo koronavirusa. V filmu, ki so ga v četrtek premierno predvajali na BBC, je režiser povedal, da si ob začetku ni predstavljal, da bo izkušnja karantene tako intenzivna. Scorsese, ki je pri svojih 77 letih še vedno aktiven v svojem poslu, je dodal, da je ob začetku karantene sprva občutil olajšanje, saj je delal pri kar nekaj projektih hkrati, zato je nenadna prekinitev dela pomenila tudi, da se lahko nekoliko sprosti. A kmalu po olajšanju je nastopila tesnoba. »Ugotovil sem, da sem sam s sabo, in takrat čas dobi povsem nov vidik,« je povedal režiser. Včasih se mu je namreč zdelo, da ko sedi, ne počne ničesar, zdaj pa je dojel, da takrat obstaja, saj drugega ne sme in ne more početi. Scorsese je v film vključil še nekaj posnetkov svojega domovanja, ki jih je posnel sam s tresočo roko, posnetkom pa je dodal tudi glasbo. Pred pandemijo, ki je ustavila vsa dela v Hollywoodu, je režiser snemal svoj prvi vestern z naslovom Killers of the Flower Moon, v katerem bosta po dolgem času skupaj nastopila Leonardo DiCaprio in Robert De Niro, pravice za film pa naj bi že odkupili pri Applu. Scorsese, ki je prepričan, da se bo snemanje kmalu nadaljevalo, se veseli tudi prihodnosti in življenja s tem, kar se je bil prisiljen naučiti v tej situaciji: »Kaj je pomembno. Ljudje, ki jih imaš rad. Zmožnost, da skrbiš za njih in da si z njimi, kolikor je le mogoče.«