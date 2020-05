Nogometna igrišča se prebujajo tudi v naši neposredni soseščini. Še preden bodo tekme 26. kroga prihodnji konec tedna nadaljevali v slovenski ligi, so prejšnji konec tedna polfinale pokala tako že igrali na Madžarskem, sinoči so finale odigrali v Avstriji, kjer bodo prvenstvo nadaljevali v torek, danes in jutri pa bosta polfinalni tekmi pokalnega tekmovanja na Hrvaškem, kjer bodo prvenstvo prav tako nadaljevali prihodnji konec tedna. Še prej pa torej pokal: danes tekma Slaven – Lokomotiva, jutri pa Rijeka – Osijek, na kateri bo pot v finale, ki bo prvega avgusta, z gostitelji iskal slovenski trener Simon Rožman.

Rijeka, branilec naslova pokalnega prvaka iz prejšnje sezone, je v dosedanjem delu pripravila tudi največje presenečenje, ko je v četrtfinalu z 1:0 izločila Dinamo iz Zagreba. A takrat, na začetku februarja, še pred svojimi glasnimi navijači na stadionu Rujevica, katerega tribune bodo danes samevale, tako kot na večini stadionov po Evropi še nekaj časa. »Videl sem, da je na pripravljalnih tekmah Rijeka premagala Istro in Inter, a zdaj bo vložek večji. Pritisk bo obojestranski, treba bo videti, kako se bodo igralci znašli na praznem stadionu. Glede taktike, strategije, kakovosti igralcev in podobnega prednosti ne dajem ne Rijeki ne Osijeku, je pa domače igrišče, četudi gledalcev ne bo, zagotovo določena prednost gostiteljev,« pred tekmo napoveduje vratar Ivan Vargić, v preteklosti član tako Osijeka kot Rijeke, od koder je prestopil v Lazio, ki ga je nazadnje posodil novopečenemu slovenskemu prvoligašu Kopru.

Da bodo imeli gostitelji določeno prednost, gre pripisati tudi temu, da naj bi se za severno tribuno zbralo kar nekaj navijačev Rijeke, ki se jih bo kakopak slišalo tudi na igrišče. Kot je bil primer že na prijateljskih tekmah. Pri čemer se znova odpre vprašanje o smiselnosti popolnega zaprtja stadiona, ki z varnostnega vidika nima učinka, če se ob tem ljudje v večjih skupinah zberejo nekaj metrov stran od tribun. Kakor koli, Simon Rožman je bil po pripravljalnih tekmah zadovoljen s predstavami svojega moštva, a je opozoril, da je nekatere stvari treba še izboljšati. »Tekma z Osijekom bo na povsem drugi ravni in bo za nas izrednega pomena, popravnega izpita namreč ne bo. Razmišljati moramo samo o nogometu in ne o tem, kako se bomo z nasprotnikom rokovali ter kaj smemo narediti in česa ne,« je odločen.

Rijeka in Osijek sta doslej v hrvaškem pokalu odigrala osem tekem, niti ena pa se ni končala z neodločenim izidom – vsak ima po štiri zmage.