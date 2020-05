Ladijski pretovor se je v obdobju od januarja do marca letos skrčil za 12 odstotkov na 5,2 milijona ton. Pretovor dveh najpomembnejših kategorij, kontejnerjev in avtomobilov, se je sicer zmanjšal v manjši meri. Tako so v tromesečju pretovorili slabih 230.000 kontejnerskih enot oz. sedem odstotkov manj kot v primerljivem obdobju ter slabih 163.000 vozil, kar je štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani, kaže nerevidirano poročilo, ki je bilo danes objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Dobiček iz poslovanja skupine je znašal devet milijonov evrov, kar je 50 odstotkov manj kot v prvem četrtletju lani in za devet odstotkov manj od načrtovanega. Na nižji poslovni izid so vplivali predvsem za 5,4 milijona evrov nižji čisti prihodki od prodaje iz naslova pretovora, višji stroški dela ter stroški takse na pretovor, so zapisali v koprski družbi.

Dobiček iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je bil s 15 milijoni evrov za 37 odstotkov nižji od primerljivega lanskega, vendar za dva odstotka nad načrti. EBITDA-marža je znašala 28 odstotkov, kar je za 30 odstotkov manj kot v letu 2019 in za devet odstotkov več od načrtov.

V prvih treh mesecih leta je skupina za naložbe namenila 11 milijonov evrov, kar je 72 odstotkov več kot lani in osem odstotkov več, kot je bilo načrtovano.

Predsednik uprave Luke Dimitrij Zadel je ocenil, da je skupina kljub izbruhu pandemije poslovala uspešno. Zaradi negotovih gospodarskih napovedi so pripravili več scenarijev za zagotavljanje zadostne likvidnosti in omejevanja negativnih učinkov gospodarske krize, ob izbruhu epidemije pa so se pravočasno odzvali z vrsto ukrepov na področju optimizacije poslovanja. V Luki so pri tem izpostavili, da so tako pri čistem poslovnem izidu kot pri poslovnem izidu iz poslovanja presegli načrte.

Zaradi pandemije koronavirusa so bili sicer prizadeti vsi ključni trgi Luke Koper in praktično vse industrijske panoge, a so kljub temu pretovorili 5,2 milijona ton blaga. S podobnimi razmerami so se soočali tudi v drugih pristaniščih v regiji in širše. V prvih treh mesecih letos je skupina Luka Koper poleg tega nadaljevala z izgradnjo ključnih razvojnih naložb.

Po oceni koprske družbe bo pandemija koronavirusa sicer bolj občutno vplivala na poslovanje skupine v prihodnjih mesecih, v kolikšni meri, pa je težko napovedati.

Zadel je ob tem zagotovil, da bodo še naprej spremljali dogodke in z ukrepi zagotavljali dostop do zadostnega obsega likvidnih sredstev za premostitev vplivov pandemije, obenem pa bodo nadaljevali z izvajanjem ključnih razvojnih projektov.

Upad pretovora zaradi pandemije so v Luki Koper v mesecu aprilu najbolj občutili pri blagovnih skupinah, ki so povezane s proizvodnjo avtomobilov, na drugi strani pa so zabeležili porast pretovora sipkih tovorov, pri kontejnerjih pa je dosežen rezultat celo nekoliko nad načrtom.

Statistika pretovora po blagovnih skupinah zelo niha iz meseca v mesec, kar je posledica ne le negotovih gospodarskih razmer, ampak tudi spremenjenih logističnih tokov in nabavnih verig, pravijo v družbi. Na zalednih in prekomorskih trgih se razmere sicer počasi stabilizirajo. Proizvodni obrati, predvsem na področju avtomobilske industrije, ponovno delujejo, zato v Luki pričakujejo, da bodo lahko v prihodnjih mesecih lažje predvideli trend pretovora.