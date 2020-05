mislim, da je vaš inštitut, ki ima nalogo skrbeti za javno zdravje državljanov, dolžan odgovoriti na nekaj pomembnih vprašanj, povezanih z vsem, kar sta država in javno zdravstvo počela po razglasitvi epidemije koronavirusa. Odgovori so pomembni za ravnanje državljanov v prihodnje, če bi se virus zopet hitro širil. Zdravje je namreč človekova dobrina, za katero je dolžan v prvi vrsti skrbeti človek sam. Zato sodim, da je vloga vašega zavoda v prvi vrsti ta, da državljanom daje informacije in znanje za ohranjanje zdravja.

Ves čas epidemije in tudi sedaj tega ni bilo. Državljani smo prejemali statistične podatke in informacije o birokratskih ukrepih. O samem virusu, kako ogroža zdravje, kako se razmnožuje, kako se sprožajo procesi širjenja in podobno, informacij ni bilo.

Prvo vprašanje, ki ostaja brez odgovora še danes, je, kako virus ubija človeka. Informacija, da je nekdo umrl in je imel v sebi virus, še ne pove, da je človek umrl zaradi virusa. Čeprav je bilo štetje umrlih tako. Z enako logiko bi lahko rekli, da je nekdo umrl, ker ni skrbel za osebno higieno. Če virus povzroča povišano temperaturo, slabost in slabo počutje, še ne pomeni, da je smrtno nevaren. Zakaj so umirali pretežno starejši ljudje z vrsto drugih bolezni, je drugo vprašanje, ki išče odgovor. Da imajo starejši slabši imunski sistem, ni zadosten odgovor. Imate odgovor, kaj pa je imunski sistem? Ne opisno, pač pa kako deluje. Kako ga lahko ohranjamo in s čim vse rušimo in krnimo njegovo moč? Če bi imeli ljudje informacije in znanje, ki jih dajejo odgovori na ta vprašanja, ne bi bilo nobene potrebe po ustavljanju gospodarstva, zapiranju šol in vrtcev itd. Ljudje bi preventivno skrbeli za ohranjanje in dvig obrambnega sistema. Pa ne samo zaradi tega virusa, pač pa zaradi preprečevanja vseh drugih bolezni in slabega počutja. Dvomim, da ima ortodoksna medicina odgovor na ta vprašanja. Pa je to edina prava pot za ohranjanja zdravja, krajšanje čakalnih vrst in zniževanja stroškov države za lajšanje tegob bolezni.

Drugo moje javno vprašanje je, zakaj ste tako bombastično napovedovali razvoj epidemije in število mrtvih, če za to niste imeli prav nobene strokovne podlage, še manj izkušnje. Je bil to strah, nevednost ali želja, da postanete simpatični vladi?

Pravite, da pripravljate ukrepe za drugi val epidemije koronavirusa. Če nimate odgovorov na gornja vprašanja, so priprave le tavanje v temi, ki ne more dati prav nobenega koristnega rezultata.

Vprašal bi vas še, ali boste analizirali in javnosti posredovali podatke iz švedskih izkušenj.

Ta analiza bi morala biti temelj priprave ukrepov za prihodnje. Poleg tega pa še medicinska analiza zdravstvenega stanja vseh državljanov, ki so umrli in so imeli v svojem telesu koronavirus in tudi znake, da je njihov obrambni sistem reagiral na virus. Pa zdravstvena slika vseh, ki so bili okuženi s koronavirusom, pa niso kazali znakov bolezni. To je temelj za ukrepanje v prihodnje.

Ne sprašujem namreč kar tako: sedem let sem bolehal za revmatoidnim artritisom, vsak dan jemal močan analgetik, da sem lahko hodil. Danes sem brez vseh znakov bolezni z normaliziranimi sklepi, ozdravljen tudi drugih bolezni, z izboljšanim vidom. Ustvarjam celo rast tretjih zob (vidno in dokazano). Za artritis medicina ne ve vzrokov in tudi farmacija nima zdravil. Poznam vzroke in sem vse bolezni odslovil iz sebe sam. Z enako tehnologijo, kot sem jih ustvaril. Tudi odgovore na vprašanja, ki jih postavljam, poznam. Ob začetku epidemije sem na vaš zavod, niste še bili direktor, naslovil daljše pismo in želel prispevati k zdravemu razumu pri »spopadanju« s koronavirusom.

Pišem vam skratka, ker ste dolžni dati odgovore ali pa povedati, da jih ne poznate. Molk bo zame ta drugi odgovor.

Silvester Koprivnikar, Velenje