Hipnoza lažnega guruja Ivana najbolj učinkuje od blizu. Forenzična video analiza njegovih javnih nastopov razkriva, kako med pridigo zmeraj iz žepa potegne verižico z majhnim zlatim amuletom. Navidezno se poigrava s kičastim nakitom madžarske izdelave, na katerem ima vgraviranega karantanskega panterja. Dejansko pa prav tedaj podmuklo spravlja množice pod svoj jarem.

Zdaj, ko je prevara razgaljena, se je mogoče učinkovito zoperstaviti zvijačam lažnega guruja Ivana. Okoljevarstveniki, ki zaradi stoičnega posedanja na pločniku fašejo 500-evrske kazni, se bodo Hojsevih pobiralcev protestnikov zlahka ubranili tako, da se bodo preprečevalno preoblekli v kamuflažna oblačila. Zmotno je namreč prepričanje, da zeleno-rjavo-sivi lisasti vzorci naredijo človeka nevidnega zgolj v naravnem, gozdnatem okolju. Pomota! Po zaslugi hipnotičnih seans lažnega guruja Ivana postaneš policijsko nedotakljiv tudi v betonski džungli.

Je pa treba biti pozoren na pomembne podrobnosti. Najmanjši moški v zamaskirani skupini mora obvezno nositi rdečo kapo s šiltom, na obraz pa si mora pričarati čim bolj zabit pogled. Stoodstotno deluje kamuflaža šele potem, ko začne možic kričati parole v čim bolj pristni štajerščini.

Seveda obstaja bojazen, da bodo vsi tisti državljani, ki jim amulet lažnega guruja Ivana še ni odklopil zdravega razuma in moralnega ravnanja, uniformirane dobrohotneže zamenjali za pripadnike vard in paravojaških formacij, ki lomastijo po slovenskih hostah in ulicah.

Uporniško gibanje zategadelj potrebuje prepoznaven simbol, ki bo pomiril prištevno večino, hkrati pa ne bo vzbudil pozornosti zombijev lažnega guruja Ivana Janeza Velikega Vojskovodje Kralja Twitter Trolanja Izvedenca za Odslužene Prostitutke in Piškotke Nedolžnega kot Dreyfus Ne Dviguje Sodne Pošte Avto Mu Kupi Sestrična z Gotovino Neznanega Izvora Janše.

Rešitev je karantenski panter. Je zelo podoben karantanskemu panterju. Tudi njegova podlaga je grb fevdalne družine Spanheim iz 12. stoletja, ki ga je s Karantanijo zmotno povezal ekonomist Jožko Šavli, zagovornik venetskega mita. Šavli je na štajerskem vzorniku naredil majhno, a ključno spremembo. Žival je kastriral, iz njenega mednožja je odstranil ognjenega tiča.

Karantenski panter pa razkazuje svoj moški ponos! Je značilno kratek in tanek, na njegovi glavici ima majhen plamen, saj noče po nepotrebnem trošiti goriva in pregrevati ozračja. Stas te mitološke prikazni je obilnejši, dlaka je bolj razmršena, ptičji kremplji že dolgo niso doživeli manikure. Pogled je odločen in naveličan. Gobec karantenskega panterja prekriva Zdravkova celulozna servieta, ki je z elastikama pričvrščena na rogova. Skoznjo ne bruha rdečih plamenov, marveč rumen žolč.

V Sloveniji že dolgo poteka razprava o zamenjavi državnih simbolov. Bolj prepoznavnega in vsestransko uporabnega od karantenskega panterja si ne bomo izmislili.