Potnike iz teh držav, na katerem so med drugim še Nemčija, Avstrija, Hrvaška, Kitajska in Japonska, bodo sicer naključno testirali, so dodali na grškem veleposlaništvu v Ljubljani.

Na seznamu ni Velike Britanije, ki je poleg Nemčije najpomembnejša za grški turizem. 1. julija bodo Atene znova preučile epidemiološko stanje še v drugih državah in jih dodale na seznam, če bodo imele ustrezno epidemiološko sliko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Državljanom članic EU in schengenskih držav, ki priletijo na atensko letališče, že od 1. junija ne bo treba v karanteno. To med drugim velja za potovanja in poslovne obiske, so pojasnili na veleposlaništvu.