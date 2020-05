Slovenski gozdovi so preživeli številne krize

Slovenski gozdovi so v razvoju doživeli in preživeli številne krize. Včasih so bile krize dolgotrajne, trajale so kar nekaj stoletij, kot je bilo pri kolonizaciji in fužinarstvu, drugič le dobro stoletje, kot se je dogajalo po odpravi servitutov in kmečkih krizah, po drugi svetovni vojni so trpeli le okoli desetletje, preden so se razmere uredile, sedanjemu kriznemu obdobju pa še ni videti konca.