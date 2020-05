Okrevanje gospodarstva: Še več istega tokrat ne bo dovolj

Okrevanje gospodarstva po umetni komi zaradi novega koronavirusa bo dolgotrajen in zapleten proces, v katerem najbrž ne bo manjkalo zastojev in celo ponovnih nazadovanj, četudi ponovnega splošnega vala okužb morda ne bo. K temu bodo svoje prispevali zdaj okrepljeni, a že pred pandemijo prisotni protekcionistični refleksi, visoka zadolženost držav, gospodarstva in gospodinjstev, geostrateške napetosti ter ohromljeni mehanizmi globalnega usklajevanja ekonomskih in denarnih politik. V tem okviru je za Slovenijo pravzaprav življenjsko usodno, ali bodo članice EU še pravočasno dosegle soglasje o skupni fiskalni podpori za srednjeročno okrevanje in dolgoročno strukturno prilagajanje evropskega gospodarstva.