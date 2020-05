Motor vzklil na polju koruze

Policisti nenehno opozarjajo voznike, naj za volan ali krmilo ne sedajo opiti, a mnogi njihove besede preslišijo in naročijo še eno pivo. Pivski večeri se ne končajo vedno z vozilom v garaži, ampak včasih tudi na njivi. »Nekakšna nova močna semena, da ti tako motor vzklije na polju koruze,« so na facebooku ob fotografiji »ležečega« motorja zapisali v PU Kranj, kjer jim inovativnih in humorno obarvanih zapisov nikoli ne zmanjka. »Na koncu ugotovljeno, da razlog ni v mutaciji sadike, ampak alkoholu,« so se pošalili, a z vso resnostjo prosili vse, naj vozijo trezni. Tudi novomeški policisti so imeli opraviti z njivo, saj je nekdo sredi belega dne ženski, ki je tam delala, ukradel starejše kolo. Sram naj jih bo, packi!

Ne vozi zadet, če si diler

Prejšnji petek okoli pol osme ure zjutraj so policisti ustavili 45-letnega Mariborčana, ki je vozil neregistriran avto z drugimi tablicami, obenem pa sploh nima vozniškega izpita. A to še ni vse – možakar je vozil pod vplivom drog. Avto so mu zasegli, prav tako šest zavitkov heroina in kokaina, v hišni preiskavi pa so našli še tehtnico s sledmi mamil. Ne vozi zadet (brez izpita, in to še neregistriran avto), če preprodajaš drogo.

Na izpit za avto nekdo drug

V času izolacije smo imeli ogromno časa za branje, telovadbo, učenje in še kaj, a mnogim tega ni uspelo izkoristiti. Zakaj pa bi, če je toliko lažje malo pogoljufati? V Mariboru je tako neki moški prišel opravljat teoretični del izpita za vozniško dovoljenje, pokazal je dokumente 32-letnika, ki pa ni bil on. Dokumentov torej ni imel (pravih), znanje pa, saj je izpit uspešno opravil, a mu ga – ker ni izpita opravljal tisti, ki bi ga moral – ne bodo priznali. Neznanec na poklicane policiste ni počakal. Plonkanje očitno res ni več domena zgolj učencev, dijakov in študentov.

Podgane in audi

Mariborski policisti so se te dni ukvarjali tudi z nepridipravi, ki so v garaži povzročili požar, v katerem je nastalo za 25.000 evrov škode. Ugotovili so, kdo so storilci, a jim ne bodo mogli soditi, saj gre za glodavce (ali je šlo za podgane, miši ali kaj tretjega, niso posebej razlagali). Ti so namreč pregrizli električne kable na audiju, kar je povzročilo kratek stik in požar.

Namesto na plažo v zapor

Havajci niso prav nič navdušeni nad turisti, pravzaprav jih prosijo, naj (še) ne hodijo na obisk k njim, saj lahko s seboj prinesejo tudi kaj nezaželenega. Kot denimo novi koronavirus. Tako so na enem od otokov aretirali 23-letnega Newyorčana, ki bi moral biti v obvezni dvotedenski karanteni. Moški je ob vstopu v državo podpisal dokument o tem, da ga kršenje karantene lahko stane do pet tisoč dolarjev in do enega leta zapora. Mladenič se je izdal sam – na instagramu je namreč objavil več fotografij uživanja na plaži, sončenja in deskanja. Ni pa edini, ki so ga prijeli zaradi kršenja zakona, med šestimi aretiranimi sta bila tudi mladoporočenca na medenih tednih. V Južni Koreji pa so pred dnevi iz istega razloga na štiri mesece zapora obsodili 27-letnika. Aprila so ga aretirali dvakrat – enkrat je šel od doma, čeprav bi moral biti v samoizolaciji, nato je še enkrat brez dovoljenja zapustil karantensko namestitev. Mladenič jo je še kar dobro odnesel. Tožilstvo je namreč zahtevalo leto dni zapora.