Zdajšnji ustavni sodnici Dunji Jadek Pensa namreč 14. julija poteče devetletni mandat. Pahor je zato 14. februarja objavil javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika na ustavnem sodišču, na katerega je prispelo sedem kandidatur - Andraža Terška, Branka Koržeta, Anžeta Erbežnika, Roka Svetliča, Marka Starmana, Janeza Pogorelca in Barbare Zobec.

V posvetovanjih s poslanskimi skupinami se je izkazalo, da največ podpore uživata Zobčeva in Teršek. Zobčevo so javno podprli v SDS, kot sprejemljivo so jo ocenili tudi v NSi. Medtem so v LMŠ, Levici in SNS javno napovedali podporo Teršku. O podpori slednjemu so pripravljeni razmisliti tudi v SAB, so napovedali. V SMC, SD in DeSUS javno niso posebej izpostavili nobenega od kandidatov.

Zakon o ustavnem sodišču sicer določa, da predsednik republike lahko izbere kandidata izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa DZ predlaga tudi druge kandidate. Za izvolitev ustavnega sodnika je v DZ potrebna večina glasov vseh poslancev, torej 46. Glasovanje je tajno.

Že pred časom so v predsednikovem uradu izpostavili, da se bo Pahor potrudil za oblikovanje potrebne podpore kandidatu, ki bo ustrezal visokim strokovnim merilom za opravljanje te funkcije.