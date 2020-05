Po dveh dneh s po dvema novima potrjenim okužbama tako epidemiološka statistika v četrtek izkazuje ničlo tako pri okužbah kot pri smrtnih žrtvah. Skupno število opravljenih testiranj se je do četrtka povzpelo na 77.916, skupno število potrjenih okužb pa je ostalo pri 1473.

Preklic omejitve obiskov v URI Soča

V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS - Soča (URI Soča) s 1. junijem ponovno odpirajo vrata za obiskovalce. Obiski bodo potekali po posebnem protokolu. Bolnika lahko obišče ena zdrava odrasla oseba enkrat med tednom in enkrat čez vikend. Obisk lahko traja največ 45 minut in je mogoč samo med 15.30 in 17. uro.

Osebje inštituta bo na podlagi pogovora z bolnikom kontaktiralo svojce, s katerimi bodo uskladili dan in uro obiska. Obiski bodo potekali v dnevnem prostoru oddelka, pri čemer bo med skupinami varna razdalja dveh metrov. Za bolnike, ki so kolonizirani z večkratno odpornimi mikrobi, bodo obiski v bolniški sobi, so še sporočili z URI Soča.