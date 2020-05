Policisti so 58-letnico zaradi kršitve javnega reda in miru obravnavali tudi dve uri kasneje v drugem trgovskem centru. Tudi tokrat ni bila zadovoljna z delom varnostnikov, zaradi česar je prišlo do kričanja in zmerjanja, so pojasnili na PU Novo mesto.

Ob prihodu na kraj dogodka so policisti ugotovili, da je varnostnik ukrepal zoper skupino, ki je v trgovini razbijala in premikala inventar ter jih pospremil ven. S tem se 58-letnica ni strinjala in je zato varnostniku v hrbet vrgla nek predmet. Policisti so ji napisali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru ter neupoštevanja ukrepov varnostnika.