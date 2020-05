Če bo koronakriza poleg vseh dolgoročnih negativnih posledic naši državi prinesla tudi kaj pozitivnega, lahko ob tem takoj izpostavimo dve stvari: poleg večjega zavedanja pomena higiene rok, ki bi v prihodnje lahko pomagala omiliti širjenje sezonske gripe in podobnih virusnih obolenj, tudi spoznanje, kaj vse zmoremo na številnih področjih opraviti »na daljavo« s pomočjo interneta in sodobnih tehnoloških orodij. Tudi v zdravstvu. Primer: v Ljubljani od sredine marca nekatere bolnike s covidom-19 oziroma na virus sars-cov-2 pozitivne ljudi spremljajo na daljavo, in sicer s sistemom telemedicine v Telemedicinskem centru COVID 19 (TMC), ki ga vodi asist. Dominika Oroszy, dr. med., in ki deluje pod okriljem ljubljanskega UKC.

Bolnike s covidom medicinske sestre in zdravnice pripravnice vsak dan spremljajo na daljavo prek kliničnega portala. Takšna obravnava je za bolnika, ki lahko okreva v domačem okolju, enostavna: poteka s pomočjo vprašalnikov in merilnikov, s katerimi zdravstveno osebje lahko zaznava zgodnje poslabšanje zdravstvenega stanja pri bolniku in temu ustrezno ukrepa.

Za telemedicinsko obravnavo bolnikov z novim koronavirusom uporabljajo tehnološko rešitev, ki je nastala v okvirju projekta Pametni sistem integriranega zdravstva in oskrbe, ki je potekal med letoma 2016 in 2019. Sedem partnerjev, med njimi tudi UKC Ljubljana, je v sodelovanju s Telekomom Slovenije razvilo celotne koncepte telemedicinskega spremljanja kroničnih bolezni (med drugim za napredovano srčno popuščanje in po transplantaciji srca), o čemer smo pred meseci v Nedeljskem dnevniku tudi poročali.

»Pripravili smo vključitvene kriterije, kateri pacienti pridejo v poštev za telemedicinsko spremljanje, in razdelili naloge, kaj poteka na infekcijski kliniki, kaj v TMC, razvili algoritme, kako osebje v TMC ob alarmu poslabšanja zdravstvenega stanja ukrepa, koga kontaktira in podobno.« V telemedicinsko obravnavo so sprejeti bolniki s potrjenim brisom po presoji zdravnika na infekcijski kliniki.

S kolegi z infekcijske klinike so razvili ustrezen protokol, in sicer za paciente, ki imajo zmerne simptome okužbe z novim koronavirusom in določene pridružene oziroma kronične bolezni, pri katerih bi zaradi večje ogroženosti ali morebitnega hujšega poteka lahko prišlo do določenih zapletov, ki jih doma pravočasno ne bi odkrili (gre za kronične bolezni, kot so sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija, srčna obolenja).

Kot pojasnjuje Oroszyjeva, so sredi februarja začeli razmišljati, ali ne bi obstoječega znanja in predvsem klinične prakse triletnega projekta izkoristili za pripravo protokola, klinične poti za spremljanje na daljavo bolnikov s covidom. »To se nam je zdelo pomembno, ker smo zaznali velik potencial za racionalizacijo tudi zdravstvene obravnave: če bi pri nas epidemija izbruhnila v polnem razmahu, kot je v nekaterih drugih državah, bi se soočali z velikim pomanjkanjem prostorskih in kadrovskih kapacitet.«

Domov z vedrom v roki

Kako poteka obravnava na daljavo? Bolniki prejmejo merilne naprave za merjenje vitalnih funkcij (telesne temperature, nasičenosti krvi s kisikom, krvni tlak), tablico ali pametni telefon s podatkovno povezavo in nameščeno aplikacijo e-Zdravje, prek katerega osebje spremlja stanje bolezni pri bolniku in z njim tudi varno komunicira, rezervne baterije, poleg ustnih tudi pisna navodila, vse skupaj pa bolnik prejme varno spravljeno v vedru.

Uvajanje bolnika traja od 20 do 30 minut, z obvladovanjem naprav pa doslej bolniki niso imeli večjih težav. »Doslej so vsi usvojili veščine, da so lahko uporabljali merilnike in aplikacijo,« pravi Oroszyjeva in dodaja, da je povprečna starost pacientov 57 let. Najstarejši je štel 80 let, kar kaže, da očitno tehnologija ne predstavlja takšne ovire, kot smo si predstavljali, najmlajši pa 25 let.

Bolnik si v domačem okolju dvakrat na dan – zjutraj in popoldne – izmeri vitalne znake in reši vprašalnik. Vsi podatki se prenesejo neposredno v klinični portal na telemedicinskem centru, kjer zdravstveno osebje (medicinska sestra in dve zdravnici pripravnici) spremlja rezultate meritev in odgovore na vprašalnike. Bolnik tudi dobi povratno informacijo, ko osebje pogleda meritve in da je z njimi vse v redu. Če so določena odstopanja v meritvah, se te vrednosti opozorilno obarvajo rumeno in rdeče in sledijo ustrezni ukrepi. Sicer aplikacija omogoča tudi videokonferenco, zagotovljena pa je celotna tehnološka podpora tako na strani izvajalcev zdravstvenih storitev kot tudi na strani bolnikov.