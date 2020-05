Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija. V soboto zjutraj in dopoldne bo pretežno jasno, nato pa zmerno do pretežno oblačno in povečini brez padavin. Še bo pihal severni do vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju 12, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno. Proti večeru bo v severovzhodni Sloveniji pričelo rahlo deževati. V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V vzhodni Sloveniji bodo krajevne padavine. Predvsem na Štajerskem in v Pomurju bo pihal severni veter.