Na današnji videokonferenci so bili sicer ob Spadafori še predstavniki lige, sindikata nogometašev, zveze in zdravstveni strokovnjaki. Zadnjo tekmo v elitni italijanski ligi so odigrali 9. marca. Od takrat morajo odigrati še štiri zaostale tekme 25. kroga, in sicer Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma in Verona-Cagliari.

Zdravniški odbor je sicer danes potrdil protokole za tekme, v teh ostaja tudi to, da mora ekipa, če je okužen kateri od njenih članov, v 14-dnevno osamitev v svoj vadbeni center. Okuženi posameznik pa mora v karanteno. Klubi so sicer zahtevali, da bi karantensko obdobje skrajšali na en teden, kar se lahko ob rahljanju ukrepov še vedno zgodi v prihodnje.

Pred zaustavitvijo nogometa in vsega športa na italijanskem škornju je Juventus (63 točk) vodil na lestvici s točko prednosti pred drugouvrščenim Laziem. Tretjeuvrščeni milanski Inter Samirja Handanovića ima 54 točk. Atalanta iz Bergama, pri kateri je blestel Josip Iličić, je na četrtem mestu zbrala 48 točk. V elitni italijanski ligi so od Slovencev še Valter Birsa (Cagliari, 12.), Jasmin Kurtić (Parma, 9.), Žan Majer (Lecce, 18.) in Rok Vodišek (Genoa, 17.).