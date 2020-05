Glede ugibanj o rekonstrukciji vlade je Janša zatrdil, da o tem ne razmišlja. "Ko bom o tem razmišljal, bom to naredil in boste izvedeli še isti dan," je dejal. Poudaril je, da je koalicija trdna, in zavrnil medijske špekulacije o izgubi zaupanja v ministra za zdravje Tomaža Gantarja: "Če bi izgubil zaupanje vanj, bi to povedal njemu."

Premier je ponovil, da je koalicija danes strankam opozicije poslala vabilo za sodelovanje pri sprejemanju pomembnih odločitev za prihodnost Slovenije, neke vrste partnerstvo za razvoj. "Zaradi trenutnih izzivov namreč potrebujemo širše sodelovanje," je poudaril in dodal, da si želi, da bi prišlo do večinske odločitve za sodelovanje v tem partnerstvu, ki bo vzpostavljeno tudi, če v njem ne bodo sodelovali vsi.

Premier je izrazil upanje, da kriza, do katere prihaja zaradi pandemije novega koronavirusa, ne bo dolga, in zagotovil, da bo vlada naredila vse, da iz recesije ne bomo prešli v depresijo, kot se je to zgodilo po zadnji krizi.

V zvezi z načrtom EU za okrevanje je dejal, da je položaj Slovenije trenutno ugodnejši od tega, kar se je obetalo na začetku, zato je koalicija sklenila v tretji protikoronski paket dodati podaljšanje nekaterih ukrepov. Tako bo denimo ne le za turizem, temveč tudi za druge panoge tudi v juniju država subvencionirala čakanje na delo, junija se uveljavlja tudi subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. "Dobili smo namreč dodaten manevrski prostor," je poudaril.

A je glede načrta EU opozoril, da številke na koncu ne bodo takšne, kot so bile predstavljene. O načrtu bo zdaj odločal Svet EU, kar po Janševih besedah ne bo mogoče prek video konference. "Ko bo mogoče prvo srečanje, se bodo začela resna pogajanja. Pri teh pa je vedno tako, da ima tisti, ki je neto plačnik, višji moralni položaj," je dejal.

Glede tretjega protikoronskega paketa, ki ga bo v petek na izredni seji potrjeval DZ, je opozoril na nujnost njegove uveljavitve do ponedeljka. Poudaril je, da ukrepi še naprej zagotavljajo možnost sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih, a po novem te s svojimi manevri "postopkov ne bomo mogle zavlačevati brez potrebe kot zdaj in izsiljevati".

Medtem ko vlada že napoveduje četrti paket ukrepov, je Janša na vprašanje, koliko takšnih paketov še bo, izrazil upanje, da čim manj. Je pa povedal, da bodo morale z rebalansom proračuna nekatere stvari, ki niso najbolj nujne, pa so bile načrtovane, počakati na prihodnja leta. Janša ne želi špekulirati, kaj bo treba zamakniti na kasneje, računa pa, da ne bo treba ponavljati ukrepov iz leta 2012.

Janša upa, da bo kmalu prišlo do rahljanja omejitvenih ukrepov na slovenski meji z Avstrijo, ki pa, kot je poudaril, izpostavlja tudi migrantsko problematiko. Čeprav številke nezakonitih prehodov meje niso visoke, pa prihaja do posameznih večjih prehodov meje, na kar so po njegovih besedah pozorni predvsem v Italiji. Premier je zato napovedal okrepitev policijske navzočnosti na meji s Hrvaško v prihodnjih dneh. Ponudil je tudi pomoč Hrvaški, da bolje zavaruje svojo mejo z BiH.

Glede vprašanja nedeljskega zaprtja trgovin je Janša ponovil, da mora zakon, ki ga je na to temo pripravila Levica, iti skozi socialni dialog. Šele potem bo mogoče sprejeti odločitev o tem, ali bodo ob nedeljah trgovine ostale zaprte ali ne. Za zdaj kaže, da je prepričljiva večina za zaprtje trgovin ob nedeljah, bo pa po Janševih besedah v okviru socialnega dialoga treba določiti izjeme. "Ne bodo vse koalicijske stranke za enako rešitev, a odločila bo večina v DZ," je poudaril.

Premier sicer upa, da bo od nadaljnji ugodni epidemiološki sliki lahko že kmalu prišlo do novih rahljanj ukrepov. Če bo tudi v prihodnje število novih okužb nizko, potem bo šlo sproščanje ob ustreznih higienskih ukrepih naprej, poudarja. "Junij je čas, ko se bomo stehtali in če bo vse v redu, bodo julija lahko tudi gasilske veselice in koncerti," je dodal.

Kot poudarja Janša, se mora sicer Slovenija zdaj pripraviti na možnost drugega vala epidemije. Vlada tako izdeluje državni načrt za epidemijo, v katerem bo natančno določeno, kakšne morajo biti zaloge zaščitne opreme, na koliko časa jih je treba nabavljati in kako se nad nabavami izvaja nadzor.

Glede protestov je Janša poudaril, da je do njih prihajalo še pred sestavo te vlade, po njegovih besedah pa so bili medijsko podžgani in podprti.