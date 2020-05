Prihodnji teden bodo osnovne šole spet polne

Po dveh mesecih in pol se bodo od ponedeljka do srede slovenske osnovne šole ponovno napolnile do zadnjega kotička. Vendar zdravstvena priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje še niso preklicana. Ravnatelje skrbi organizacija kosil v jedilnicah in prevozov s šolskimi avtobusi. Večina dijakov medtem ostaja doma.