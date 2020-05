A kot so sporočili z Radiotelevizije Slovenija, oddaje Tarča, ki je običajno na programu ob četrtkih zvečer, ne ukinjajo. Pojasnili so, da bo v tem terminu tokrat gostoval premier Janša, ki je bil nazadnje gost njihovih programov marca v oddaji Odmevi.

»To je bilo tudi njegovo edino gostovanje v vlogi predsednika vlade doslej. Presodili smo, da obstaja programski interes za daljši pogovor s premierjem, ki mu skladno s poklicnimi merili mora slediti pogovor z opozicijo. To možnost so dobili tudi njegovi predhodniki,« so poudarili.

Protestniki na kolesih, ki so se jim pridružili tudi nekateri peš, na skirojih in rolerjih, sicer na ulicah slovenskih mest nestrinjanje z vladnimi ravnanji izražajo ob petkih. Danes pa so na nestrinjanje z vladnimi ravnanji opozorili pred stavbo nacionalne radiotelevizije in izrazili podporo oddaji Tarča, v kateri so sicer aprila razkrili tudi domnevno sporna ravnanja pri nabavi zaščitne opreme za zajezitev novega koronavirusa. Tako je bilo danes poleg zvončkljanja in glasbe slišati tudi vzklike Erike ne damo! v podporo voditeljici oddaje Eriki Žnidaršič in vzklike Janez, kaj boš kradel danes!

Protestniki so na ulico prišli s slovenskimi zastavami in z nekaj transparenti, na enem je denimo pisalo DOVOLJJ! Shod pa so spremljali tudi policisti.