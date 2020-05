Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je danes srečal z madžarskim ministrom za zunanje zadeve in trgovino Petrom Szijjartom. Vladajoči stranki Madžarske in Slovenije, Fidesz in SDS, sta sicer že pred časom spletli tesne medstrankarske vezi; te zdaj očitno postajajo meddržavne.

Slovenski premier Janez Janša je madžarskemu kolegu Viktorju Orbanu stal ob strani v najtežjih časih, ko je Evropska unija Orbana grajala zaradi razgradnje vladavine prava. Glasu ni povzdignil niti ob madžarskih revizionističnih nostalgijah po Veliki Madžarski. Ob izjavi 19 držav Unije, ki jih je sredi pandemije zaskrbela časovno neomejena razglasitev izrednih razmer v nekaterih članicah EU, pa se je nova slovenska oblast kljub deklarativnemu zagovarjanju vladavine prava vzdržala. Kako pomembna je Madžarska za Janševo vlado, je bilo razvidno tudi ob prevzemu vlade v Sloveniji. Peter Szijjarto je kot prvi tuji visoki diplomat pripotoval v Slovenijo na vljudnostni obisk h kolegu Anžetu Logarju in tako na simbolni ravni podkrepil nove, tesnejše vezi s Slovenijo, ki jih ne slovenska ne madžarska diplomacija odtlej ne skrivata.

Tri dni pred uradnim koncem epidemije koronavirusa v Sloveniji sta Logar in Szijjarto dobre odnose med državama še nadgradila. Po enournih pogovorih na mejnem prehodu Dolga vas, kjer ni bilo nikakršne gneče pri prehajanju meje, sta z velikim zadovoljstvom sporočila, da lahko državljani obeh držav odslej prestopajo mejo brez 14-dnevne karantene. Madžarski turisti so dobrodošli v Sloveniji, je sporočal Logar.

Sproščeni režim prehajanja slovensko-madžarske meje bo koristil predvsem obmejnemu prebivalstvu, ki je sicer že zdaj lahko do svojih zemljišč na madžarski strani dostopalo brez obvezne karantene. Enaka ureditev je veljala tudi za čezmejne delavce. Zanimivo je, da je Slovenija z Madžarsko dosegla boljši dogovor, kot ga ima s Hrvaško.

Ljubljana in Budimpešta bosta zagovarjali enaka stališča Minister Szijjarto je odpravo omejitev pri prehajanju meje za slovenske in madžarske državljane pripisal ukrepom obeh držav, s katerimi sta uspešno zajezili širjenje koronavirusa. »Po času zapor sledi obdobje odpiranja,« je bil optimističen Szijjarto. Slovenija je druga soseda Madžarske, poleg Srbije, s katero je Budimpešta sprostila prehajanje meje za državljane obeh držav. Kako bo režim na svojih mejah Madžarska sproščala v prihodnje, bo odvisno predvsem od epidemiološke slike. Sodelovanje med državama pa se bo še izboljšalo, je bilo razumeti oba ministra. Po besedah Szijjarta se po pandemiji koronavirusa oblikuje nov svetovni red, prihajalo bo do novih nesporazumov. »Slovenija in Madžarska bosta v novem svetovnem političnem sistemu zagovarjali enaka stališča,« je napovedal Szijjarto in kot področja strinjanja med državama naštel področja nezakonitih migracij, ohranitev kohezijskih virov v novem večletnem evropskem proračunu in druge rešitve za Evropsko unijo.

Italija proti dvostranskim dogovorom Obe državi druži tudi še ne povsem zrahljan mejni režim z njuno drugo sosedo – Avstrijo. Tako Madžarska kot Slovenija še vedno poskušata Avstrijo prepričati, naj sprosti prehajanje meje z odpravo 14-dnevne karantene za vse, ki se vračajo v Avstrijo in je ne želijo zgolj prečkati za tranzit. Vsaj glede Slovenije Avstrija ostaja še naprej nepopustljiva. Boji se, da bi ob sproščenem režimu prehajanja meje lahko k njim iz Italije pripotovali tudi tamkajšnji državljani. Podobne težave pri rahljanju mejnega režima ima z Avstrijo tudi Italija, ki sicer z alpsko republiko deli skupno mejo. Prav zaradi tega se zdi pomislek o tranzitu italijanskih potnikov v Avstrijo čez Slovenijo nekoliko za lase privlečen. Pomembnejši razlog se zdi poskus favoriziranja Avstrije kot turistične destinacije, čeprav je uradni razlog predvsem spremljanje epidemiološke slike pri sosedah. Uradna Ljubljana je ta teden spremenila odlok o prehajanju meja. Vstop brez karantene je med drugim omogočila vsem državljanom EU oziroma območja schengna, ki imajo v Sloveniji turistično rezervacijo. Ker bo s 3. junijem Italija odprla svoje meje in bodo tudi njihovi državljani lahko v Slovenijo prispeli zgolj s turistično rezervacijo, se postavlja vprašanje, zakaj je sklepanje tehničnih dogovorov z Italijo sploh še potrebno. Italijanski minister za evropske zadeve Enzo Amendola se je pred dnevi odločno izrekel proti sklepanju dvostranskih dogovorov ali oblikovanju turističnih potovalnih koridorjev. Amendola zagovarja ponovno svobodo gibanja v območju schengna, za kar se je v svojih smernicah za sproščanje omejitev na mejah izrekla tudi evropska komisija. Anže Logar je dejal, da je Slovenija pripravljena omiliti pogoje prehajanja meja, vendar morajo za to biti izpolnjeni ustrezni epidemiološki pogoji, pri drugih državah pa mora za sklenitev dvostranskih dogovorov obstajati tudi interes.