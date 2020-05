Včerajšnji trening spidvejistov na stezi v športnem parku Ilirija med Vodnikovo in Podutiško cesto je bil njihov zadnji. Avto-moto touring klubu (AMTK) Ljubljana se namreč konec maja izteče najemna pogodba za uporabo stadiona, z lastnikom športnega parka Ilirija, Zvezo športnih društev (ZŠD) Ilirija, pa jim dogovora o podaljšanju pogodbe ni uspelo skleniti. Ker druge lokacije, ki bi bila primerna za treninge spidveja, v Ljubljani (še) ni, ta motošportna panoga zapušča glavno mesto.

V klubu so aktivnosti prilagajali

Odločitev v klubu obžalujejo, saj to pomeni konec zgodbe, ki so jo v Ljubljani pisali skoraj šest desetletij. Progo na stadionu Ilirija so namreč odprli leta 1963 in jo vse od takrat skupaj s pripadajočimi objekti tudi vzdrževali. »Vsa leta je AMTK Ljubljana korektno plačeval najemnino za stadion, ob koncu sezone 2019 pa smo od lastnika športnega parka, Zveze športnih društev Ilirija, dobili odpoved najemne pogodbe za stadion, kar pomeni, da spidvej steze in drugih spremljajočih objektov, ki smo jih zgradili sami in so spidveju služili 57 let, ne moremo več uporabljati,« je pojasnil predsednik AMTK Ljubljana Rado Stojanovič.

Lastnica športnega parka je ZŠD Ilirija postala po sodnem boju z ljubljansko mestno občino, v prihodnje pa naj bi v športnem parku več prostora dobil nogomet. V AMTK Ljubljana so nad zaprtjem steze razočarani, a epilog ni presenetljiv, saj se je konec spidveja v Ljubljani napovedoval že zadnjih deset let. Kot so namreč poudarili v klubu, so morali svoje aktivnosti prilagajati prebivalcem v soseščini, ki jih je motil hrup motociklov, pa tudi ljubljanski mestni občini in nogometnemu klubu Ilirija. »To je privedlo do zmanjševanja aktivnosti kluba tako pri treningih kot tudi pri organizaciji prireditev in na koncu do zmanjšanja interesa za spidvej v Ljubljani ter posledično zmanjšanja števila voznikov,« so pojasnili.