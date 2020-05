Intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka, novogoriški kriminalisti pa zbirajo dodatna obvestila in izvajajo druge preiskovalne aktivnosti zaradi sumov kaznivih dejanj poskusa uboja in nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem.

O dosedanjih ugotovitvah je policija obvestila pristojno državno tožilstvo. Hkrati se vsem občanom zahvaljujejo tako za pomoč pri najdbi zgoraj vozila kot tudi za druge koristne informacije pri preiskavi vseh okoliščin streljanja na Goriškem.

Drugih podrobnosti zaradi interesa kriminalistične preiskave in nadaljnjih aktivnosti policije za izsleditev drugih oseb v tem trenutku ne morejo posredovati. Hkrati prosijo občane, ki bi o dogodku imeli kakršne koli dodatne koristne informacije, da to sporočijo na interventno številko 113, anonimni telefon 080 1200 ali pokličejo najbližjo policijsko postajo, so še dodali na policiji.

V torek popoldne je prišlo do streljanja pred enim izmed lokalov v Rejčevi ulici v Novi Gorice, v katerem naj bi bilo udeleženih več ljudi, ki so zbežali pred prihodom policije. Tako še ni znano, koliko ljudi je bilo udeleženih v streljanju in ali je bil kdo med njimi poškodovan.