Dva koncepta evropskega razvojnega sklada

Nemško-francoski predlog o petsto milijard evrov vrednem skladu za oživitev evropskega gospodarstva (ERF) je prekinil brezciljno prerekanje, kako se lotiti posledic vpliva pandemije koronavirusa na zdravje gospodarstva. Vendar pa predlog v sebi skriva nekaj pomembnih dilem, ki lahko bistveno vplivajo na njegov sprejem in učinkovitost realizacije. Dileme so povezane s strukturo predvidene bilance tega sklada, saj ta določa tako bodoči položaj centralnih in perifernih držav kot tudi položaj evropske komisije.