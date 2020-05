Medtem ko se je klubski nogomet kljub kasnejši prekinitvi igral še globoko v leto 2020 in se zdaj počasi vrača v obliki nadaljevanja vedno večjega števila državnih prvenstev, je reprezentančni povsem na stranskem tiru že od novembra 2019. Ob tem pa je veliko vprašanje, kdaj bomo državne selekcije znova videli na igrišču, saj se bo aktualna klubska sezona zavlekla globoko proti koncu poletja, skorajda takoj za tem pa se bo začela nova.

Ko so bile evropske nogometne reprezentance zadnjič »v akciji«, je bil v ospredju predvsem boj za zadnja prosta mesta na kasneje za leto dni prestavljenem evropskem prvenstvu, zato je precej neopazno »šel mimo« tudi precej pomemben dogodek, ki so se ga, v pomanjkanju reprezentančnega nogometa, pred dnevi spomnili tudi na televizijski postaji BBC in ga ovekovečili z zanimivo reportažo o še bolj zanimivem nogometašu. Ildefonsu Limi. Danes 40-letni reprezentant Andore je namreč na novembrski tekmi proti Turčiji postal nogometaš z najdaljšim reprezentančnim stažem v zgodovini nogometa, saj je med njegovo prvo in (za zdaj) zadnjo tekmo v dresu izbrane vrste te žepne države minilo 22 let in 148 dni. Gre za rekord, ki ga je zabeležila tudi Guinnessova knjiga, besedi za zdaj pa smo zapisali, ker se Lima pri tem še ne misli ustaviti.

Še vedno čuti »vse«

Robustni branilec, ki je trenutno član domačega kluba Inter d'Esclades, se je decembra 1979 rodil v Barceloni, njegova družina pa se je v Andoro preselila, ko mu je bilo vsega dva meseca. Šele štirinajst let kasneje je Andora ustanovila svojo nogometno zvezo, že na njeni drugi uradni tekmi 22. junija 1997 pa je pri le 17 letih zanjo že debitiral tudi Lima in dosegel celo gol pri porazu proti Estoniji z 1:4. »Po skoraj 23 letih še vedno čutim enako kot pred svojo prvo tekmo. Številni so mi predvsem v zadnjih letih govorili, da bo vsak čas prišel trenutek, ko ne bom čutil ničesar, a še vedno čutim 'vse'. Dobro skrbim zase in za svojo pripravljenost, dobro treniram, spim in jem. Vse to je ključnega pomena za dolgo kariero, zagotovo pa je pomembno tudi, da se izogneš hujšim poškodbam. In da z užitkom in ponosom igraš za reprezentanco,« je ključ do svojega rekorda za BBC razkril Ildefons Lima.

Prav užitek in ponos sta v izbrani vrsti, kot je andorska, še posebej na preizkušnji. Peta najmanjša evropska reprezentanca po številu prebivalcev države, ki jo zastopa (za Gibraltarjem, San Marinom, Liechtensteinom in Ferskimi otoki), je namreč v celotni zgodovini na 166 tekmah (prijateljskih in kvalifikacijskih) vknjižila vsega sedem zmag in 20 remijev, na vseh drugih pa je izgubila. Pri čemer je Lima, zdaj že dolgoletni kapetan, sodeloval na 128 tekmah in pri petih zmagah, z 11 zadetki pa je tudi, kljub svoji vlogi v osrčju obrambe, najboljši reprezentančni strelec doslej. »Naša največja zmaga v zgodovini je verjetno tista z 1:0 proti Madžarski v kvalifikacijah za zadnje svetovno prvenstvo,« pravi Lima in dodaja: »Najbolj pa smo si oddahnili po zmagi proti San Marinu na prijateljski tekmi pred tremi leti. Pred tem namreč nismo zmagali na kar 86 zaporednih tekmah.«