Upravni odbor Atletske zveze Slovenije je na dopisni seji potrdil domači koledar letošnjih tekmovanj. Prva tekma bo to nedeljo v Radovljici, in sicer memorialni miting Marjane Lužar Kobelenski, osrednja prireditev pa bo tek na 400 m z ovirami. V Kranju bo pestro že prihodnjo soboto, ko bo nekaj najboljših slovenskih atletov nastopilo na memorialnem mitingu Vučko. Atletski pokal Slovenije bo 4. in 5. julija v Ljubljani, državno prvenstvo pa 25. in 26. julija v Celju.

Ekipno prvenstvo bo 12. in 13. septembra v Celju, teden dni pozneje, 19. in 20. septembra, pa bo v Cluj-Napoci v Romuniji balkansko prvenstvo. To bo po odpovedi evropskega prvenstva v Parizu največje tekmovanje, na katerem bodo lahko sodelovali slovenski atleti v tej sezoni, v kateri tudi ne bo mogoče doseči olimpijskih norm za Tokio 2021. Diamantna liga, serija največjih svetovnih mitingov, je namreč za večino Slovencev nedosegljiva.

Miting v Slovenski Bistrici, s katerim so običajno pri nas odprli članska tekmovanja na prostem na najvišji ravni, bo v soboto, 13. junija, ko bo v tem okviru tudi Stepišnikov memorial v metu kladiva. To bo tudi prva tekma slovenske atletske lige (MAL), ki vsaj na začetku še ne bo mogla biti mednarodna, saj so ta čas dovoljena le tekmovanja do vključno državne ravni. V torek, 23. junija, bodo v Mariboru pripravili miting z memorialno disciplino Iztoka Ciglariča v teku na 1500 m. V Ljubljani bo 15. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana v sredo, 15. julija. Tradicionalni miting v Novem mestu bo v sredo, 2. septembra.

Svetovna atletska organizacija (IAAF) je sporočila, da bodo največja mednarodna tekmovanja letos potekala od avgusta do oktobra. Preurejen koledar diamantne lige vsebuje enajst enodnevnih mitingov, prvi bo predvidoma 14. avgusta v Monte Carlu. Prvi miting nove svetovne celinske serije, na zlati ravni z najmanj 200.000 evri nagradnega sklada za vsakega, bo Paavo Nurmi Games v Turkuju na Finskem 11. avgusta, skupaj bo osem od sprva načrtovanih desetih tekmovanj te serije.