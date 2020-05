V nekem mediju sem celo zasledila, da so si podoben »štos« privoščili tudi s podpisom podpore Milana Kučana, in to celo dvakrat zapored. To pomeni, da lahko k tej peticiji pristopi vsakdo in to tudi večkrat ponovi, tudi stokrat, tisočkrat. Kaj lahko rečemo za verodostojnost takšnega zbiranja podpisov, je seveda povsem jasno.

Vladno koalicijo pa sestavljajo štiri stranke in ne samo SDS. Tonin kot predsednik NSi je javno pohvalil takšno množično podporo vladi, njegovi koalicijski partnerji v SMC in DeSUS so za zdaj tiho. Znana pa je ljudska modrost, da kdor molči, se s takšnim ravnanjem strinja. Torej lahko sklepamo, da ti dve tako imenovani levosredinski stranki podpirata takšno populistično in goljufivo zbiranje podpisov v podporo vladi. Ali lahko padeta še nižje?

Manipulacije s številkami so zadnje čase zelo aktualne. Tako na primer policija vztrajno navaja, da je na kolesarskih protestih prisotnih »zgolj« pet tisoč ljudi. Vsakomur, ki je bil kdaj na kakšni množični športni prireditvi, bodisi v Planici ali na nogometnem stadionu, pa je jasno, da je kolesarjev mnogo več, vsakič tudi več kot deset tisoč. Očitno s to vlado živimo v času, ko so manipulacije postale nacionalni šport, podpirajo in ustvarjajo pa jih tudi njihovi mediji v madžarski lasti.

Prepričana sem, da so ljudje v veliki večini dovolj razumni in ne bodo padli na takšne neinteligentne bravure podpornikov Janše. Predvsem SMC in DeSUS pa naj imata v mislih, da ju na prihodnjih volitvah čaka srečanje s pravimi številkami.

Petra Lužnik, Ljubljana