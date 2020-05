Nogometna zveza Slovenije je prvoligaškim klubom poslala obsežen protokol za dokončanje sezone v prvi ligi, ki jo bodo čez teden dni nadaljevali po skoraj treh mesecih premora. Kako se bodo igralci, trenerji, sodniki in spremljevalno osebje prilagodili novim razmeram? Imajo vsi klubi primerno infrastrukturo in dovolj sredstev, da bodo redno izpolnjevali stroga navodila nogometne zveze? Kako bodo številne omejitve zaživele v praksi? So nekatera navodila neživljenjska in nesmotrna glede na ugodno epidemiološko sliko v državi?

Na stadionu bodo vsi nosili masko Nogometna zveza je protokol objavila razmeroma pozno, saj so bili prvoligaši v minulih dneh že dejavni na prijateljskih tekmah. Mnogi niso uporabljali zaščitnih mask, prav tako niso ohranjali varnostne razdalje, kar bo odslej veljalo kot kršenje protokola. V času tekme se bo na območju igrišča in uradnih prostorov lahko gibalo največ 95 akreditiranih oseb. Na tribunah in območjih za medije bo največ 118 ljudi, na varovanih območjih zunaj stadiona pa 39. Tekme bodo potekale brez navijačev in prostovoljcev, prisotnost policije in gasilcev pa bo odvisna od presoje klubov. Uporaba zaščitnih mask bo obvezen del opreme za vse udeležence tekme. Izjema so igralci in sodniki, ki bodo sneli masko na ogrevanju in med tekmo. Določene omejitve bodo veljale tudi za trenerje, ki bodo brez maske v času vodenja tekem in medijskega termina. Odslej bo na tekmah prisotnih največ deset novinarjev – po eden iz vsakega medija. V prednosti bodo nacionalne medijske hiše, za najodmevnejše tekme ob povečanem zanimanju novinarjev pa bo nogometna zveza poskušala najti ustrezno rešitev. Derbi med Olimpijo in Mariborom bo v Stožicah v drugi polovici junija po štirih odigranih krogih.