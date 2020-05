Ulica na slabem glasu je naslov pesmi, ki jo je nekoč izvajal član rockovskih zasedb Divlje jagode in Bijelo dugme Alen Islamović, zdaj pa ga je, kot kaže, prav dogajanje na ulicah Bihaća spodbodlo, da se poda v politiko. Tako je povedal v pogovoru za časnik Dnevni avaz, v katerem je izrazil ogorčenje nad razmerami v mestu zaradi migrantov. »Želim pomagati prebivalkam in prebivalcem Bihaća, da bodo ulice našega mesta spet njihove… Potujem po svetu, a sem pogosto v Bihaću, kjer imam posestvo, pa moram imeti stražarje, da hišo in objekte varujejo pred migranti. To je šlo čez vsako mero,« je dejal Islamović in kritiziral vse ravni oblasti v BiH, ker ne rešijo problema.

V pogovoru za Nezavisne novine je napovedal, da bo oblikoval neodvisno listo skupaj z nekdanjim županom Bihaća Emdžadom Galijaševićem. Ni sicer povedal, na katerih volitvah bo kandidiral, bržkone pa je imel v mislih lokalne, ki bodo 15. novembra, potem ko so jih prestavili zaradi pandemije. »Bom zunanji minister svojega mesta Bihaća, zelo bom glasen,« je rekel in dodal, da se je glede političnega delovanja v njem nekaj premaknilo lani, ko so po njegovih besedah migranti pretepli bobnarja njegove skupine. »Novi prebivalci mesta so zasedli ulice in četrti, napadajo meščane, zažigajo njihovo imetje, za katero mnogi v tujini delajo desetletja, da bi lahko uživali po upokojitvi,« je dejal Islamović.

Tretji in zadnji pevec ene najbolj priljubljenih jugoslovanskih rockovskih zasedb v nekdanji Jugoslaviji, Bijelega dugmeta, ki je razpadla leta 1989, je tudi dejal, da glasbene kariere zaradi politike ne bo postavil v kot – deluje tako samostojno kot v različnih projektih. Islamović živi v Zagrebu, a pride pogosto v Bihać, kjer ima med drugim tri plantaže, na katerih goji lešnike, in teniški klub.

Bihać s širšim zaledjem se že dolgo časa sooča z migrantsko problematiko, meščani pa so večkrat protestirali zaradi težav, ki jih to prinaša. Lani je bilo po podatkih agencije Reuters na območju Bihaća in Velike Kladuše 6000 migrantov, ki so pred hrvaško mejo obtičali na poti v Evropsko unijo. Po ocenah lokalnih oblasti jih je bilo še več, streho nad glavo pa jih je imelo 3500, medtem ko so drugi spali po parkih in v zapuščenih stavbah. Mednarodna organizacija za migracije je pred zimo postavila center za migrante pri Bihaću, potem ko so zaprli razvpito šotorišče Vučjak. Novi center je lahko sprejel 2000 oseb, zato so morali mnoge odsloviti. Minuli mesec so odprli še en začasni center v vasi Lipa z zmogljivostjo 1000 oseb, ki so prej bivale na raznih lokacijah po Bihaću. ba