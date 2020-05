Danes zjutraj bi se morala Martina Zaletel iz Tupalič na Gorenjskem oglasiti na naroku na kranjskem okrožnem sodišču. Ob 8.30 je bila razpisana obravnava zoper njo zaradi očitanega kaznivega dejanja goljufije, nekaj ur zatem bi se moral začeti še narok prav tako za očitano kaznivo dejanje goljufije, a na kranjskem okrajnem sodišču. Vendar so zjutraj Zaletelovo zaman čakali na sodišču, tam pa ni bilo niti njene zagovornice. Obravnavi na obeh sodiščih sta bili preklicani. Obtožene naj na sodišče ne bi bilo, ker naj bi bila v tujini.

Zaletelova, ki naj bi vmes živela tudi v Naklem, naj bi se izdajala za podjetnico, ljudem, ki naj bi jih opeharila, pa se je predstavljala tudi z imenom Hannah M. Zaletel. Po poročanju Slovenskih novic naj bi v nekaj letih od približno 30 posameznikov izvabila okoli 430 tisočakov. Imela naj bi zelo zvite metode, s katerimi naj bi svoje žrtve napeljevala k posojanju denarja. Najprej naj bi si od njih izposodila manjši znesek, na primer nekaj sto evrov, vračilu pa naj bi dodala kakega stotaka več. Izposojeni zneski naj bi se ves čas višali, vračila pa naj bi vselej vsebovala še zajeten dodatek, s čimer naj bi obtožena svoje žrtve napeljevala na misel, da zanjo denar ni problem, in jim dajala občutek, da ji lahko zaupajo. A številke so postale vrtoglave, žrtve pa naj bi na koncu, ko naj bi ji posodile večje zneske, denimo za domnevni zagon podjetja v tujini, ostale praznih rok.

Obtičala v Švici

Kot so nam pojasnili v uradu predsednice kranjskega okrožnega sodišča, je bila glavna obravnava zoper Martino Zaletel preklicana, ker je obtožena v Švici in zaradi epidemije ni mogla priti v Slovenijo. »Prav tako na obravnavo ni mogla priti njena zagovornica Glavičeva, ker je imela ob istem času že razpisano obravnavo na drugem sodišču, substitucija pa ni možna,« so še zapisali v uradu predsednice sodišča.

Zoper obtoženo Martino Zaletel poleg obravnavane zadeve poteka še en postopek ter še dve zadevi pred okrajnim sodiščem v Kranju zaradi istovrstnih kaznivih dejanj, so prav tako pojasnili v uradu predsednice kranjskega okrožnega sodišča. »Ena zadeva pa je bila odstopljena okrajnemu sodišču v Ljubljani v pristojno odločanje, in sicer pred tremi leti,« so pojasnili v Kranju. Dodali so še, da pripora zoper Zaletelovo kljub razmišljanju o tem na enem od narokov, ko je prav tako ni bilo na sodišče, niso odredili. Zoper njo postopki po naših podatkih potekajo še na novomeškem sodišču.