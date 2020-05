Zanj so skrbeli lovci iz lovske družine (LD) Loški Potok skupaj z veterinarko in člani porjektne ekipe Life Lynx. »Vsak dan smo preverjali, kakšno je stanje risa Borisa, redno smo mu menjavali vodo, približno enkrat na teden pa smo mu prinesli hrano – povožene srne,« je ob tem pojasni starešina LD Loški Potok Stanko Anzeljc.

Takšen način izpusta zmanjšuje možnosti, da bi ris po izpustu odtaval daleč stran od mesta izpusta in ostal brez stika z risi iz Dinarsko-JV alpske populacije. Ris Boris je namreč že tretji ris od najmanj desetih, ki bodo v naslednjih štirih letih izpuščeni v Sloveniji v okviru projekta Life Lynx, v sklopu katerega si prizadevajo rešiti Dinarsko-JV alpsko populacijo risa pred izumrtjem. Imena zanj so predlagali učenci OŠ Sodražica, od skupno 58 predlogov pa je komisija izbrala ime Boris, sestavljeno iz dveh delov, ki predstavljata naravo: bor kot drevo in ris kot žival. Z današnjim izpustom risa Borisa v naravo so organizatorji obeležili letošnji Teden gozdov, ki traja še do 31. maja.