Policisti so v sredo po odredbi preiskovalnega sodnika pri osumljencu opravili hišno preiskavo, med katero so našli in mu zasegli pištolo z nabojnikom in naboji ter kovinskim dušilcem zvoka, ki jo je imel v lasti nezakonito. Ob tem so mu zasegli še kovinsko teleskopsko palico, ki po zakonu o orožju velja za hladno orožje, in leseni kij.

Osumljencu so zasegli tudi zavitek aluminijske folije s praškasto grudasto snovjo bele barve in zavitek folije s posušenimi rastlinskimi delci, za katere kriminalisti sumijo, da so prepovedana droga.

Osumljenca bodo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj izsiljevanja, neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva kazensko ovadili mariborskemu tožilstvu. Zaradi posesti teleskopske palice in manjše količine prepovedanih drog mu bodo izdali še odločbo o prekršku.