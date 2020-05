Že včeraj je po domačih družabnih omrežjih zaokrožil posnetek izseka torkove seje odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Na dnevnem redu je bil predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19. Največ pozornosti je pritegnila zanimiva interakcija poslanca SDS Marijana Pojbiča in poslanca Levice Mihe Kordiša.

»Katera vlada v zgodovini je kdaj kaj takega naredila, da je pomagala vsem? Naj mi nekdo pove,« je zanimalo Pojbiča, nakar mu je Kordiš odgovoril: »Titova.« Poslanca SDS je to spravilo v zadrego, zahteval pa je tudi posredovanje, z besedami: »Prosim predsednica, da mu poveste, da je to nesramno, kar dela.« V dvorani pa je bilo slišati tudi nekaj smeha.

