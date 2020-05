Po poročanju srbskega tabloida Blic je Miloševića pred nekaj tedni obiskal klubsko restavracijo, kmalu po prihodu pa ga je obkolila nezadovoljna skupina navijačev Partizana in zanetila incident. Jabolko spora naj bi predstavljala neudeležba trenerja beograjskega kluba na sestanku z navijači, ti pa so se mu maščevali tako, da so mu prisolili nekaj klofut.

»Tabloidni modus operandi je najprej Sava Miloševića odselila v Birmingham, nogometaša Vuka Rašovića preselila iz Dubaja, ko pa niti to ni zaleglo pred prihajajočo pokalno tekmo, je Sava nekdo pretepel In to sredi večdnevne aprilske prepovedi gibanja in v restavraciji, ki ne obratuje od leta 2014,« je za Telegraf.rs dejal predsednik Partizana Vladimir Vuletić, prepričan, da gre za načrtno destabilizacijo kluba, ki se bori za pokalni in državni naslov.

»Gre za iste metode kot leta 2016, ko so si izmislili neobstoječega uradnika Uefe Larsa Kristofsena Olafsona, ki je takrat Partizan vrgel iz evropskih tekmovanj. Tako kot obstaja Lars, tako obstaja tudi polna restavracija v času koronavirusa in barski obračun med trenerjem in navijači,« je še dejal prvi mož Partizana.

Nogometaši v Srbiji se sicer na igrišča vračajo ta konec tedna. Partizan se bo že v soboto v prvenstvu pomeril proti Mladosti, prihodnjo sredo pa še četrtfinale srbskega pokala proti Radniku.