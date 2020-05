Podjetja imajo s prijavo na javni razpis možnost izkoristiti brezplačno ocenjevanje (presojo), prav tako ob tem prejmejo certifikat poslovne odličnosti EFQM, kar Slovenijo uvršča med edino državo v Evropi, ki ga ponuja brezplačno.

Procesi, ki sledijo logiki poslovne odličnosti, so v nepredvidljivih časih lažje obvladljivi, je med koronakrizo povedal Andrej Poklič , direktor gazele GKN Driveline Slovenija, prijavitelj na javni razpis leta 2018, prejemnik najvišjega državnega priznanja za odličnost ter EFQM certifikata Recognised for Excellence 5 zvezdic. »V situaciji, ki smo ji priča, še posebno dobro opazimo prednost dobro zasnovanih in merjenih procesov, saj lahko reagiramo hitro in na osnovi dobrih podatkov, ki jih dobimo iz procesov, tudi pravočasno. Procesi, ki sledijo logiki poslovne odličnosti, so v takšnih trenutkih bistveno bolje obvladljivi.«

GKN Driveline: visoka stopnja učinkovitosti vodenja in delovanja podjetja

» Transparentnost in predvsem dobra povezanost med dejavniki in rezultati zagotavljata visoko stopnjo učinkovitosti vodenja in delovanja podjetja v teh nepredvidljivih časih. Posebej bi izpostavil ocenjevanje tveganj, ki jih večkrat obravnavamo zgolj teoretično in manjkrat preizkusimo v praksi. Tokratna situacija je najboljši poligon, da prevetrimo naše procese na tem področju in jih hkrati učinkovito preverimo. Covid-19 nam je prinesel številne izzive in nas na neki način obdaril z množico novih spoznanj ter odprl nove poti za drugačni jutri, ki bo, kot poslovna odličnost že opredeljuje, merjena ne samo po finančnih učinkih in donosih, temveč tudi po vrednotah, ki jih sedaj na novo spoznavamo.«

Model odličnosti EFQM je praktično orodje, ki organizacijam pomaga vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja z merjenjem, kako daleč so prišle na poti k odličnosti; pomaga jim razumeti, kje so vrzeli in jim nakaže rešitve. Model zagotavlja organizacijsko analizo in vpogled ter vodi varno pot do napredka in preobrazbe. Samoocenjevanje kot del procesa poslovne odličnosti poda sliko »trenutnega« stanja organizacije. Rezultati pokažejo, katere so prednosti organizacije in katera področja so potrebna izboljšav ter predstavljajo dobro podlago za izdelavo strategije in načrtov nadaljnjih izboljšav.