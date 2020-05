Ogorčenje sindikata je po besedah Švarca še toliko večje, ker sta te ukrepe poslovodstva podprla tako sindikat kot svet delavcev v BTC. Obenem je opozoril, da se v BTC dogajajo veliki pritiski, o čemer priča tudi to, da se mu na današnji novinarski konferenci »ni uspel ali pa upal« pridružiti nihče od 450 zaposlenih.

Sindikat je namreč v začetku aprila dobil informacijo s skupne seje sindikata v BTC, sveta delavcev in uprave družbe. Na njej je uprava predstavila ukrepe za obvladovanje tveganj za epidemijo, prav tako so na njej pojasnili, da ima družba zelo zdrave in čvrste temelje z naslova preteklega dobrega poslovanja in vodenja stabilne finančne politike. O tem v sindikatu ne dvomijo tudi zaradi podatka, da družba v tem trenutku praviloma ne izpolnjuje pogojev za pomoč na osnovi interventnega zakona.

Odločitev, da se delavci odrekajo nagradam in 13. plači Kljub temu pa so po besedah Švarca na omenjeni seji tudi odločili, da se delavci praviloma odrekajo nagradam in 13. plači ter da se od 1. aprila do 31. maja vsem zaposlenim, ki so delali od doma ali na delovnem mestu - z izjemo delavcev v logistiki - znižajo plače za deset odstotkov, je pojasnil Švarc. Omenjeni ukrep naj bi bil po zagotovilih vodstva družbe v skladu z interventnim zakonom za zajezitev epidemije, kar pa po besedah Švarca ne drži. »Gre za nedopustno zavajanje in laži,« je povedal. V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije so ob seznanitvi s temi ukrepi svojim članom, poklicnim gasilcem, ki jih je med zaposlenimi v BTC sedem, sporočili, da ni potrebe po pristajanju na znižanje njihovih že tako nizkih plač. Plače imajo namreč določene s pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa lahko vanje poseže izključno ob soglasju delavca, in to z aneksom.