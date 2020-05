Od Cedevite Olimpije se poslavljajo Mulalić, Zagorac in Krampelj

Košarkarski klub Cedevita Olimpija je sporazumno prekinil pogodbe z Mirkom Mulalićem, Sašo Zagorcem in Martinom Krampljem, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Vsi trije so se zmajem pridružili minulo poletje.