Novi vršilec dolžnosti direktorja uprave kriminalistične policije Vojko Urbas je po naših informacijah kot predsednik in pozneje podpredsednik motorističnega kluba MK Fire Group v preteklosti večkrat sodeloval z znanim gorenjskim zvodnikom Dragom Leskovškom. Če so njegovi kolegi policisti preiskovali sum zlorabe prostitucije v Leskovškovih nočnih lokalih, je Urbasov motoristični klub iz Ivančne Gorice pri njem najemal dekleta za plesne nastope na motorističnih zborih.

Kot je razvidno iz preteklih napovednikov in medijskih objav, MK Fire Group vsakoletno prireja motoristični zbor, reden del programa pa je tudi erotični ples. Po naših informacijah so za tovrstni program pogosto angažirali plesalke, ki jih je pripeljal Leskovšek.

Obsojen »le« zaradi orožja

Drago Leskovšek je bil dolga leta predsednik škofjeloškega motorističnega kluba MC Freising Riders, denar pa je služil z nočnimi klubi. Najprej z lokalom Kleopatra v Škofji Loki, nato pa z lokaloma Red & Black na Mlaki pri Kranju in Veronika v Dragočajni.

V vseh lokalih so ponujali erotični ples, dogovoriti pa se je bilo mogoče tudi za spolne usluge. Lokali so delovali vrsto let, leta 2016 pa je policija izvedla hišne preiskave in aretirala Leskovška, njegovo soprogo in še dva domnevna pajdaša. Policisti so v lokalu na Mlaki zasegli vojaško avtomatsko puško kalašnikov, šibrovko z odrezano cevjo in več nabojev. V Dragočajni so za pasom varnostnika našli pištoli magnum .357 in glock, teleskopsko palico in zavitek kokaina, pri prevozniku deklet pa strelno orožje, ki je na prvi pogled videti kot svinčnik.

Specializirano državno tožilstvo je spisalo obtožnico, v kateri je Leskovšku med drugim očitalo trgovino z ljudmi in zlorabo prostitucije. Skupaj s soprogo in še dvema pajdašema naj bi Leskovšek 33 deklet (šlo je za tujke iz revnejših držav) nadzoroval in jih izkoriščal na račun njihove naivnosti, ranljivosti in socialnega okolja, iz katerega so prihajale.

Tožilstvo sodišča ni prepričalo. »Gre za ženske, stare od 20 do 40 let. To so odrasle osebe, ki so vedele, v kaj se spuščajo, večina jih je že prej delala v nočnih klubih. Vse so imele urejeno delovno dovoljenje in pogodbo o zaposlitvi, Leskovšek jim je plačeval še prispevke, na bančni račun so redno dobivale plačo,« je svojo odločitev obrazložila sodnica Dejana Fekonja, ki je na koncu Leskovška obsodila »le« zaradi nedovoljenega prometa z orožjem.