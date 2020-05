Ko je Mladen Rudonja v torek na prijateljski tekmi Olimpije s Triglavom na zastareli tribuni stadiona v Kranju sedel tik ob predsedniku Milanu Mandariću (na drugi stran je bil Sebastijan Cimerotić), je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bo nekdanji slovenski reprezentant (65 tekem in 1 gol) dobil tudi uradno funkcijo v vodilnem klubu prve slovenske lige. Vodstvo kluba je včeraj s sporočilom v zgolj dveh stavkih na spletni strani kluba tudi uradno potrdilo, da je Rudonja postal novi športni direktor, potem ko je enako vlogo opravljal že v času trenerja Igorja Bišćana.

»V Olimpijo želim prinesti čim več pozitivne energije, ki je zelo pomembna za nadaljevanje prvenstva. Naš cilj je ustvariti čim bolj enotno vzdušje v članski ekipi za tekme, ki prihajajo, osvojiti naslov slovenskega prvaka in se dobro pripraviti za evropska tekmovanja. Prepričan sem, da bom lahko s svojimi izkušnjami in znanjem olajšal delo trenerju Hadžiću, strokovnemu vodstvu in tudi predsedniku Mandariću, da vsi skupaj dosežemo zastavljene cilje,« je povedal 48-letni Mladen Rudonja. Zanimivo bo opazovati odnos Rudonje s trenerjem Hadžićem, saj Primorec ni velik oboževalec dela priljubljenega Ljubljančana. To pomeni, da bo za Hadžića lahko usoden že vsak remi ali poraz, potem ko ga je Mandarić pred desetimi dnevi že nameraval zamenjati s hrvaškim trenerjem Tomislavom Ivkovićem.

Rudonjo in Mandarića veže dolgoletno prijateljstvo. Njuno sodelovanje se je začelo, ko je bil Mandarić predsednik Portsmoutha, Rudonja pa igralec. Nato sta bila sodelavca v Leicestru in Sheffieldu, v Sloveniji pa najprej v Kopru in nato v Olimpiji. Rudonja je bil športni direktor v sezoni 2017/18, ko je Olimpija pod vodstvom Igorja Bišćana osvojila dvojno krono. Ko je Mandarić po sijajni sezoni zamenjal Bišćana z Ilijo Stolico, je Rudonja zapustil klub. V zadnjem letu je bil Rudonja med tistimi posredniki, ki so v Olimpijo pripeljali nemške investitorje, a kluba nato niso kupili, vendar mu Mandarić še naprej povsem zaupa. Potem ko je direktor Marko Čepelnik poskrbel za delo v pisarnah, Mandarić po neuradnih informacijah potrebuje človeka, ki se bo ukvarjal s kadrovanjem in prodajo igralcev ter se dogovarjal z menedžerji. Mandarić torej ohranja vzorec odpuščanja in vračanja. Po dvakrat so bili na funkcijah športni direktor Ranko Stojić ter trenerja Marijan Pušnik in Safet Hadžić, zdaj pa še Rudonja.