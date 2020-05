Meteorologi pričakujejo, da bo nevihta oslabela že do večera, vendar pa prinaša s seboj obilne padavine, zaradi česar grozijo poplave v delih Južne in Severne Karoline ter Virginije in naprej v notranjosti ZDA.

Nacionalni center za orkane je sporočil, da za območje, kjer živi več kot šest milijonov ljudi, velja opozorilo pred poplavami in hudourniki. Na območju so med drugim mesta Charleston, Charlotte in Roanoke. Bertha naj bi povzročila za med 100 do 200 milimetrov padavin, kot običajno pa velja tudi opozorilo pred nevarnostjo nastanka tornadov.