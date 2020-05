V Zasavju se obeta poseben spomenik – v Trbovljah na Ostrem vrhu naj bi stal osem metrov visok kip rudarja. Rudnik Trbovlje Hrastnik naj bi se konec letošnjega leta zaprl, zato bo kip prihodnje rodove spominjal na nekdanjo pomembno in močno industrijsko panogo, ki je v več kot dvestoletnem obstoju zasavskim dolinam in tudi širše dala pomemben pečat. Idejo je že pred nekaj leti dal nekdanji direktor Rudnika Ivan Berger, rudarskega junaka Prometeja pa bo upodobil donedavni kulturni minister, akademski kipar magister Zoran Poznič.

Investicije, vredne 45.000 evrov, so se lotili v društvu Trbovlje novomedijsko mesto, kjer urejajo nakup zemljišča in pridobivajo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Spomenik bo kar najbolj pristen, saj bo kip izdelan iz neobdelanega železa, ki se je uporabljalo v rudniških jamah. Deloval bo tudi na sončne celice. Osvetljen bo od znotraj, naglavna rudarska luč pa bo svetila čez trboveljsko dolino proti jašku Gvido in rudarskemu grbu na stolpu.

Društvo Trbovlje novomedijsko mesto bo denar za postavitev kipa, ki bo z osmimi metri najvišji v Sloveniji, zbiralo z donacijami in prostovoljnimi prispevki. Napovedujejo, da bi skulpturo postavili 4. decembra, na dan, ko praznuje zavetnica rudarjev sveta Barbara. rt