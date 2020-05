Največja aktualna črna gradnja lastnika Študentskega servisa Maribor stoji na Slivniškem Pohorju. Na gradbišču nekdanjega Aparthotela Pohorje Marjan Krajnc že drugo leto ignorira odločbe gradbenega inšpektorata. Dela so zdaj obstala. Krajnc si je na Pohorju omislil drugo velikopotezno naložbo.

Uradni investitor v Aparthotel Pohorje je Krajnčevo podjetje Voda Juliana, nepremičnino je kupilo decembra 2017, nakar je brez soglasja etažnih solastnikov zagnalo obsežno nelegalno investicijo v objekt. V Dnevniku smo decembra 2018 poročali o tej drzni črni gradnji. Gradbeni inšpektorici Ireni Štefanič, ki si je večkrat prišla ogledat dogajanje na Pohorju, je Krajnc priznal, da za gradbeno dovoljenje sploh ni zaprosil. Štefaničeva je ugotovila, da gre za nezakonito rekonstrukcijo in prizidavo. Investitor je brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja z objekta odstranil leseno streho enokapnico, prizidal šesto nadstropje in nad njim zgradil več kot 600 kvadratnih metrov veliko ravno betonsko streho.

Ministrstvo zavrnilo Krajnčevo pritožbo

Ukazala je takojšno ustavitev gradbenih del. »Voda Juliana bi morala na svoje stroške do 1. oktobra 2019 odstraniti prizidavo obstoječega hotela in vzpostaviti prejšnje stanje objekta,« so nam pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor. Pritožbo Krajnčevega podjetja je drugostopenjski organ (ministrstvo za okolje in prostor) zavrnil, s čimer je odločba postala pravnomočna.

Krajnc tudi ni izpolnil inšpektorskega ukaza, da mora do oktobra 2019 podreti črno gradnjo. To je opazil tudi gradbeni inšpektor, ki je v preteklih mesecih opravil več kontrolnih pregledov. »Ker je ugotovil, da je zavezanec ni izvršil prve točke odločbe, je začel postopek prisilitve z denarnim kaznovanjem, v katerem je zavezanec plačal dvakrat po 10.000 evrov denarne kazni,« so nam sporočili z ministrstva za okolje in prostor. Prej je Voda Juliana že plačala 5750 evrov glob, izvajalec gradbenih del, Krajnčevo nepremičninsko podjetje Kolokvij, pa je plačal 5000 evrov globe.

»Zadnji kontrolni nadzor je bil opravljen 6. aprila letos. Ker zavezanec ni vzpostavil objekta v prejšnje stanje, niti ni pridobil pravnomočnega gradbenega dovoljenja, se postopek nadaljuje,« so nam sporočili z ministrstva za okolje in prostor.