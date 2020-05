Kdor bo te dni vstopil v galerijo Društva umetnikov, se morda ne bo takoj zavedel, da se je znašel med skoraj petdeset urami. Da so črne pege, ki ga obkrožajo kot nešteto ogledal, merilci časa, bo najbrž zaznal šele, ko bo umiril dih in zaslišal tiktakanje. »To je kvečjemu opozorilo, da čas teče neodvisno, če človek to vidi in sliši ali pa ne,« skomigne Vadim Fiškin, v Rusiji rojeni umetnik, ki že več kot dvajset let živi in deluje v Sloveniji.

V svoji umetniški praksi, ki venomer niha med fizičnim in metafizičnim, pa med ironizacijo vzvišenega in navdušenjem nad vsakdanjim, se rad posveča razumevanju človekovih večnih vprašanj. In redko katero nas tako obseda kot vprašanje minljivosti in naše lastne končnosti, dodaja ob svoji novi razstavi Temni časi.

Večni zakaj »V svoji umetnosti se ves čas ukvarjam s tem, kako čas ujeti, če je to domala nemogoče. Kako nekaj tako zelo fizičnega in metafizičnega obenem izračunati? Klasični umetnik želi navadno nevidno prikazati kot vidno, jaz počnem obrnjeno – s črno barvo sem prekril steklo ur, da bi s tem poudaril nevidni moment časa, da torej pridejo bolj do izraza pomembnejše lastnosti, za človeško percepcijo tudi intelektualno bolj zahtevne,« pripoveduje. Človek si je stvari poenostavil tako, da je čas označil z urnimi kazalci, ker tako lažje razume, kje se čas začne in kje konča. A časa to ne razloži, človeku le olajša pristop, je prepričan Fiškin. »Tudi umetniška dela opremimo z informacijo o avtorju, času nastanka, mediju, da ima gledalec občutek, da razume, kaj gleda. A to nič ne pove o razumevanju, le gledalec je malo bolj zadovoljen.« Gonilna sila njegova ustvarjanja je prav človekova potreba po razumevanju okolja, v katerem živi, sveta in samega sebe. »A da odpremo kakšno večje vprašanje, se moramo najprej malo distancirati od vsakdanjega. Vprašanje »koliko je ura?« ima navadno zelo preprost odgovor. A če bi takrat začeli razmišljati še, kaj je ura in kaj čas, bi hitro prišli do nerazrešljive dileme,« spomni.