Boštjan Gorjup, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije: BDP ni kazalnik, ki bi ga jemali za suho zlato

Boštjan Gorjup se je v BSH Hišni aparati, največji evropski družbi za proizvodnjo malih gospodinjskih aparatov in enem od največjih slovenskih izvoznikov, kot pripravnik zaposlil leta 2000, prestopil več kariernih stopničk in leta 2006 prevzel njeno vodenje. Od leta 2014 do 2016 je bil v skupini BSH direktor financ in kontrolinga za regijo Evropa, nato pa ponovno prevzel vodenje BSH Nazarje. Leta 2018 je Združenje Manager Gorjupa imenovalo za menedžerja leta. Pred enim letom je dobil drugi mandat za predsedovanje Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).