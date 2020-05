Tovornjak je v Veliko Britanijo prispel iz pristaniškega kraja Zeebrugge v Belgiji in nekatere žrtve so pred odhodom živele v Belgije, so danes pojasnili na belgijskem tožilstvu.

V okviru preiskave, ki jo skupaj vodijo Velika Britanija, Irska, Francija in Belgija, so v Belgiji danes prijeli 13 osumljencev, enajst Vietnamcev in dva Maročana. V Franciji so jih prav tako prijeli 13, prav tako gre večinoma za Vietnamce, so sporočili s pariškega tožilstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vsi osumljenci so sedaj v priporu, osumljeni pa so tudi sodelovanja v obsežni trgovini z ljudmi med Francijo, Belgijo in Veliko Britanijo.

Belgijsko tožilstvo je še sporočilo, da so osumljeni, da so preko organizacije, ki so jo vzpostavili, več mesecev dnevno tihotapili do več deset ljudi. Njihova organizacija se je osredotočala na prevoz beguncev iz Azije, še posebej iz Vietnama. Osumljena je tudi, da je organizirala prevoz omenjenih 39 migrantov iz Vietnama, katerih trupla so našli 23. oktobra lani v hladilniku tovornjaka v Essexu na jugovzhodu Anglije.

Tragedija je osvetlila nevarnost nezakonitih migracij, ko tihotapci ljudi izkoriščajo ranljivost migrantov z obljubami o dobro plačanem delu v Združenem kraljestvu, kjer so potem prisiljeni delati v napol suženjskih razmerah. Večina žrtev je bila iz osrednjega dela Vietnama, ki je eden najrevnejših delov države. Med 39 žrtvami je bilo deset najstnikov, najmlajši je bil star 15 let.

V povezavi s tem primerom so ta mesec eno osebo prijeli tudi na Irskem, domnevnega organizatorja menjav šoferjev, ki je privedla do drame.

V okviru preiskave pa so v Veliki Britaniji že obtožili pet ljudi, med njimi voznika tovornjaka, 25-letnega Mauricea Robinsona iz Severne Irske. Ta je na sodišču v Londonu aprila letos priznal krivdo za nenaklepne umore.