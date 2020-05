"Republikanci so mnenja, da platforme družbenih omrežij povsem utišajo konservativne glasove. Močno jih bomo regulirali ali zaprli, preden bomo dovolili, da bi se to zgodilo," je tvitnil Trump, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump je v torek objavil dva tvita, v katerih je glede volitev po pošti dejal, da vodijo v prevaro in potvarjanje rezultatov. Twitter pa ju je povezal do povezave z naslovom "Dejstva glede volitev po pošti", ki uporabnika poveže z dejstvi, ki so v nasprotju s Trumpovimi trditvami. Twitter je tako prvič ukrepal po večletnih pozivih, naj ukrepa glede Trumpovih tvitov z neresničnimi in žaljivimi trditvami.

Trump je sicer danes kljub temu na Twitterju ponovil svoje trditve o nepoštenosti volitev po pošti, češ da omogočajo krajo glasov in potvarjanje rezultatov. Platforme družbenih omrežij pa je obtožil, da so se vmešavale v prejšnje predsedniške volitve v ZDA leta 2016 ter da jim ne smejo dovoliti, da se vmešavajo tudi v letošnje.

Trump, ki ima na Twitterju 80 milijonov sledilcev, preko njega pogosto širi in napihuje dezinformacije, širi teorije zarote in zlorabe ter osebno napada zasebne državljane in javne osebnosti, kar pravila Twitterja jasno prepovedujejo.

Twitter doslej ni ukrepal, v torek pa se je opogumil in v izjavi za javnost sporočil, da Trumpov tvit morda vsebuje zavajajočo informacijo o volilnem procesu, zaradi česa je bil opremljen z dodatnim kontekstom.

Twitter je to storil nekaj ur potem, ko je zavrnil možnost izbrisa vrste Trumpovih tvitov, v katerih je nekdanjega republikanskega kongresnika s Floride Joeja Scarborougha obtoževal umora sodelavke pred 20 leti. Preiskava je potrdila, da je šlo za nesrečo, pri kateri Scarborough, ki je sedaj voditelj oddaje televizije MSNBC, ni imel nič. Nad tviti se je v torek pritožil vdovec pokojne.