Družbena omrežja v objemu žaljivk

Žaljivke, zmerjanje, zaničevanje, hujskanje, osebni napadi, objave osebnih podatkov v slogu kdo si, kje si, kaj delaš in s kom, primitivno izrazje, ki je bilo še ne tako daleč v preteklosti rezervirano le za obskurne čudake – vse to in še več je danes tudi pri nas del vsakdanje politične folklore na družbenih omrežjih.