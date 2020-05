V Mladiki so ob tem še zapisali, da sta Slovenija in Italija skupaj v Evropski uniji in zaveznici v Natu ter skupaj razvijata dobrososedske, prijateljske odnose, ki jih obe manjšini nadgrajujeta, in sta obrnjeni v prihodnost. Potrdili so tudi, da bo italijanski zunanji minister Luigi Di Maio 6. junija na obisku v Ljubljani in napovedali pogovore o vseh aktualnih vprašanjih.

Praznik, ki obuja stare konflikte Pri Slovenski kulturo-gospodarski zvezi, ki je ena od krovnih organizacij avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, so v odzivu na dan osvoboditve Trsta izpod jugoslovanske zasedbe, kar je v torek sprejel tržaški mestni svet, za STA ocenili, da gre za praznik, ki razdvaja in obuja stare konflikte. V SKGZ še ugotavljajo, da je določena neprikrita nestrpnost do Slovencev v nekaterih krogih še vedno prisotna. Ob tem so v SKGZ še poudarili, da bi morale javne uprave, vsakič, ko se že nameravajo verodostojno ukvarjati z zgodovinskimi dejstvi v institucionalne namene, vselej izhajati iz skupnega poročila italijansko-slovenske komisije zgodovinarjev izpred 20 let, ki je med drugim po navedbah SKGZ ugotovila, da imajo različne duše Trsta skupne zgodovinske korenine, še danes pa jih ločuje več različnih spominov. "V navdihu in stališčih občinskega praznika, ki ga je desnosredinska mestna skupščina sprejela na županov predlog, se večina avtohtone slovenske narodne skupnosti ne prepozna, zato imamo sedaj nov praznik, ki razdvaja občane, obuja stare konflikte, je izključujoč in zakrknjen, namerno spregleduje potrebe mladih ljudi po povezovanju in nadgradnji družbenih odnosov in ne upošteva možnosti nastavitve pluralne spominske pripadnosti mestu Trst," je v sporočilu za STA zapisala predsednica SKGZ Ksenija Dobrila. STA še čaka na odziv druge krovne organizacije slovenske manjšine v Italiji, Sveta slovenskih organizacij, ter urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.